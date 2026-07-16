รู้ตัวแล้ว หญิงปริศนา เข้าไปนอนดับสลดในรถของพ่อค้า ชาวบ้านงง ไม่มีใครรู้จัก

คืบหน้าคดี หญิงปริศนา เสียชีวิตภายในรถพ่อค้าเขียงหมู ล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดต่อญาติได้แล้ว ป่วยหลงลืมหายออกจากบ้านก่อนถูกพบร่าง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากเกิดเหตุชวนตกใจในพื้นที่ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพ่อค้าเขียงหมูรายหนึ่งพบร่างหญิงสูงวัยเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์ของตนเอง ทั้งที่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อน และไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเข้าไปอยู่ในรถตั้งแต่เมื่อใด
นายชนศิน์ อายุ 61 ปี พ่อค้าเขียงหมูในตลาดสำโรง เปิดเผยว่า ภายหลังปิดร้านในช่วงบ่าย ได้ขับรถกลับไปจอดที่คอนโดก่อนขึ้นห้องพักตามปกติ จากนั้นในช่วงดึกได้ลงมาขับรถเพื่อเดินทางไปเปิดร้าน ระหว่างนำรถมาจอดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทัพสำโรง และกำลังจะลงจากรถ กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างสัมผัสบริเวณด้านหลัง เมื่อหันไปตรวจสอบจึงพบว่าเป็นเท้าของหญิงสูงวัยที่นั่งอยู่บริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับ ทำให้ตกใจอย่างมากและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบภายในรถ พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง คาดว่าอายุประมาณ 60-70 ปี อยู่ในลักษณะนั่งพิงเบาะ ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด เจ้าของรถยืนยันว่าไม่เคยพบหรือรู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อน พร้อมยอมรับว่ารถไม่ได้ล็อกประตู เนื่องจากระบบล็อกประตูมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 รายการข่าวเย็นช่องวัน รายงานว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าหอพักของเจ้าของรถ พบว่าในช่วงเวลาประมาณ 20.10 น. เจ้าของรถเดินลงมาจากหอพักในชุดสีแดง ก่อนขับรถออกจากลานจอดตามปกติ โดยไม่พบความผิดสังเกต อย่างไรก็ตาม บริเวณลานจอดรถไม่มีกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าผู้เสียชีวิตเข้าไปอยู่ภายในรถตั้งแต่ช่วงเวลาใด ขณะที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างและชาวบ้านในพื้นที่ต่างยืนยันว่าไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักหญิงผู้เสียชีวิตมาก่อน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ต่อมา เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตได้ โดยทราบว่าหญิงรายดังกล่าวมีอายุ 68 ปี อาศัยอยู่ในซอยทัพบุญชัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ ญาติให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการหลงลืม และได้หายออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของคืนวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา แม้ครอบครัวจะออกติดตามค้นหา แต่ไม่พบตัว จนกระทั่งทราบภายหลังว่าเสียชีวิตอยู่ภายในรถของพ่อค้าเขียงหมู นอกจากนี้ ผู้เสียชีวิตยังมีโรคประจำตัวและต้องรับประทานยานอนหลับเป็นประจำ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตอาจเปิดประตูรถเข้าไปนั่งพัก ก่อนจะเผลอหลับและเกิดภาวะขาดอากาศหายใจ อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริงว่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงลานจอดรถได้อย่างไร พร้อมรอผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการเพื่อสรุปข้อเท็จจริงของคดีต่อไป