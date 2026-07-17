ร้านซ่อมคอมพ์เล่าเรื่อง การกู้ข้อมูลที่ปลื้มที่สุด กับสตอรี่ลูกที่ทำเพื่อพ่อ เรียกรอยยิ้มอีกครั้ง

ร้านซ่อมคอมพ์เล่าเรื่อง การกู้ฮาร์ดดิสที่ปลื้มใจที่สุด หลังลูกค้าบอกว่า ไม่ได้อยากได้คอมพ์คืน แต่อยากให้พ่อได้ดูรูปแม่อีกครั้ง สุดท้ายกู้ได้สำเร็จ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ศูนย์กู้ข้อมูล ATL Recovery กู้ข้อมูล อันดับหนึ่งที่ดีที่สุด ส่งเช็คฟรี มีการโพสต์เล่าเรื่องเศร้าชวนซึ้ง หลังจากมีลูกค้ารายหนึ่งมาขอให้ซ่อมโน้ตบุ๊กว่า
มีลูกค้าท่านหนึ่งเดินเข้ามาที่ ATL Recovery พร้อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องเก่า
เครื่องไม่ได้ใหม่
สเปกก็ไม่ได้แรง
ภายนอกดูเหมือนคอมพิวเตอร์ธรรมดาเครื่องหนึ่ง
แต่สิ่งที่อยู่ข้างใน...
กลับมีค่ามากกว่าตัวเครื่องหลายร้อยเท่า
ลูกค้าบอกกับเราว่า
"ฮาร์ดดิสก์เสียครับ เปิดไม่ติด"
จากนั้นเขาก็เงียบไปสักพัก ก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วทุกคนในห้องรับฟังอย่างตั้งใจ
"ผมให้รายละเอียดไฟล์สำคัญ โฟลเดอร์สำคัญไม่ได้เลยครับ แต่อยากให้กู้ให้ได้มากที่สุด จริง ๆ คอมเครื่องนี้เป็นของพ่อครับ..."
"หลังจากแม่เสีย พ่อจะนั่งเปิดดูรูปเก่า ๆ ทุกวัน"
ทั้งรูปสมัยหนุ่มสาว
รูปรับปริญญาของลูก
รูปครอบครัว
รูปหลาน ๆ
รวมถึงคลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่ถ่ายไว้เมื่อหลายปีก่อน
มันกลายเป็นกิจวัตรของคุณพ่อ
ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง...
ท่านจะเปิดคอมเครื่องเดิม
แล้วนั่งดูภาพเหล่านั้นอย่างเงียบ ๆ
แต่วันที่ฮาร์ดดิสก์เสีย
ทุกอย่างก็หายไปพร้อมกัน
ลูกค้าบอกว่า
"ตั้งแต่นั้น พ่อไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยยิ้ม เหมือนขาดอะไรบางอย่างไป"
ประโยคนั้นทำให้ทีมงานรู้ทันทีว่า
เคสนี้...
เราไม่ได้กำลังกู้ข้อมูลเพื่อเปิดไฟล์งาน
เราไม่ได้กำลังกู้ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
แต่เรากำลังพยายามพา "ความทรงจำ" กลับบ้าน
หลังจากใช้เวลาตรวจสอบและกู้ข้อมูล
ข่าวดีที่สุดก็มาถึง
รูปถ่ายและวิดีโอส่วนใหญ่ยังสามารถเปิดได้
วันที่ลูกค้ามารับข้อมูล
เขาไม่ได้รีบถามว่ากู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์
เพราะไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ เค้าก็รับไฟล์ทั้งหมดนั้น
เมื่อทีมงานเปิดโฟลเดอร์ให้ดู
เขายิ้ม พร้อมพูดเบา ๆ ว่า
"เดี๋ยวพ่อคงยิ้มได้อีกครั้ง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์กู้ข้อมูล ATL Recovery กู้ข้อมูล อันดับหนึ่งที่ดีที่สุด ส่งเช็คฟรี