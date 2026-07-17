ด่วน ! แผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานกลางกรุง เจ็บ-ติดค้าง 2 คน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ

แผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานกลางซอยสุขุมวิท 66/1 เจ็บติดค้าง 2 คน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับประชาชน ภายใน ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก JS100 Radio
ต่อมาเวลา 10.08 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง พร้อมด้วยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ พบว่าเป็นแผ่นปูนคอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 6 เมตร ล้มทับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ภาพจาก JS100 Radio
เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ติดค้างจำนวน 2 คน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งให้การช่วยเหลือและนำผู้ประสบเหตุออกจากจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ภาพจาก JS100 Radio
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก JS100 Radio