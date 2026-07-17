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พิชิตศึก สารภาพช็อกกับ เสี่ยโบ๊ท ยอมล้มมวย แลกเงิน 2 แสน ชี้เป้าใครเป็นคนจ้าง

          ช็อกวงการมวยไทย ! พิชิตศึก ยอมรับสารภาพ รับเงินเซียนมวย 2 แสนสั่งล้มมวย ทำเอา เสี่ยโบ๊ท เดือดจัด พาแจ้งความ หวังลากตัวการเข้าคุก 

พิชิตศึกล้มมวย

          จากผลการแข่งขันที่สร้างข้อกังขาให้วงการมวยไทย โดยในการแข่งขันศึกเพชรยินดี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ที่เวทีมวยราชดำเนิน โดยคู่ระหว่าง พิชิตศึก โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง กับ เพลิงพยัคฆ์ ค่ายพยัคฆ์ภูหลวง จบลงตั้งแต่ยกที่ 4 หลังกรรมการสั่งให้พิชิตศึกลงจากเวที เนื่องจากเห็นว่าการชกไม่สมศักดิ์ศรี

พิชิตศึกล้มมวย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petchyindee

          ภายหลังการแข่งขัน เสี่ยโบ๊ท ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดี ได้เข้าไปพูดคุยกับ พิชิตศึก บริเวณหลังเวที ซึ่งเจ้าตัวสารภาพว่าล้มมวยจริง มีเซียนมวยชื่อ แหวง ว่าจ้างเป็นเงิน 200,000 บาท และได้รับเงินล่วงหน้ามาแล้วประมาณ 30,000-40,000 บาท

พิชิตศึกล้มมวย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petchyindee

          หลังจากได้รู้เบื้องหลังการชกไม่สมศักดิ์ศรีเช่นนี้ ทำเอา เสี่ยโบ๊ท ถึงกับแสดงความผิดหวัง พร้อมตำหนินักมวยว่า ทุกคนต่างมีปัญหาเรื่องเงิน แต่การเป็นนักมวยต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรี การทำแบบนี้ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของวงการมวยไทยเสียหายกว่าเดิม 

พิชิตศึกล้มมวย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petchyindee

          นอกจากนี้ เสี่ยโบ๊ท ยังเปิดเผยว่า ได้ให้ทีมงานพาพิชิตศึกไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สน.นางเลิ้ง พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างจริงจัง และผลักดันให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง โดยต้องการให้ผู้ว่าจ้างล้มมวยถูกนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

พิชิตศึกล้มมวย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petchyindee

          เสี่ยโบ๊ท ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งที่นักมวยสามารถทำได้ในเวลานี้คือการพูดความจริงทั้งหมด เพราะมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมย้ำว่าผู้ที่ทำลายวงการมวยควรได้รับโทษ เอาคนที่ทำให้มึงเดือดร้อนติดคุกให้ได้ ต้องให้พวกที่ทำลายวงการมวยนั้นฉิบหายให้ได้

พิชิตศึกล้มมวย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Petchyindee



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พิชิตศึก สารภาพช็อกกับ เสี่ยโบ๊ท ยอมล้มมวย แลกเงิน 2 แสน ชี้เป้าใครเป็นคนจ้าง โพสต์เมื่อ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:39:52 6,288 อ่าน
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