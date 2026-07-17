ไขปริศนา ไฟไหม้โรงเบียร์ ตร. เผยไทม์ไลน์ ร้านขอเพิ่มไฟ แต่ปัดให้ จนท. เข้าตรวจ

ตำรวจกางไทม์ไลน์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว พบข้อมูลการไฟฟ้า ร้านเคยขอเพิ่มกำลังไฟ แต่ปฏิเสธไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจระบบ คาดแอบต่อเติมเองจนโอเวอร์โหลดลัดวงจร
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดย พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยผลการประชุมติดตามคดีว่า เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลสำคัญจากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสาเหตุเพลิงไหม้ และอยู่ระหว่างนำมาประกอบการสอบสวนอย่างละเอียด
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวง พบว่า เดิมทางร้านได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าขนาด 30/100 แอมป์ ก่อนจะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและยื่นขอเพิ่มขนาดการใช้ไฟ อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในร้าน กลับได้รับการแจ้งจากทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้เข้าตรวจสอบ พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้พนักงานสอบสวนตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีการต่อเติมหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในร้านเอง ส่งผลให้เกิดภาวะไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจร จนนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรอผลรายงานจาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองพิสูจน์หลักฐาน สถาบันนิติเวชวิทยา และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รวมทั้งเอกสารจากสำนักงานเขต เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีและใช้ยืนยันข้อเท็จจริงในทุกประเด็น
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตด้วย ว่ามีความบกพร่องหรือปล่อยปละละเลยในการตรวจสอบอาคารหรือไม่ เนื่องจากอาคารดังกล่าวเพิ่งผ่านการตรวจเมื่อเดือนเมษายน 2569 และมีรายงานว่าระบบความปลอดภัยครบถ้วน ทั้งที่ขณะนี้มีประเด็นเรื่องการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตถูกหยิบยกขึ้นมาตรวจสอบ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นเพียง 2 คน ได้แก่ นายสุวิชาและมารดา ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ตำรวจยังอยู่ระหว่างสอบสวนประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลม โดยจะสอบปากคำพนักงานเพิ่มเติม พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง เพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่
เบื้องต้น จากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ พบว่า คดีเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา ได้แก่ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนความผิดเกี่ยวกับการเปิดสถานบริการเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน
ขอบคุณข้อมูลจาก
เที่ยงวันทันเหตุการณ์