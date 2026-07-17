ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยอมรับให้ภรรยาถอนเงินบริจาค ครั้งละ 30,000 จริง แจงดราม่า 200 ล้าน

ปอนด์ จักรกฤษณ์ กู้ภัยชื่อดัง เปิดใจผ่านรายการโหนกระแส ยอมรับให้ภรรยาถอนเงินบริจาคครั้งละ 30,000 บาท ชี้ตามกฎสมาคม พร้อมแจงทุกประเด็น
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 รายการโหนกระแส เป็นกรณีของ ปอนด์ จักรกฤษณ์ อาสากู้ภัยรับ-ส่งศพฟรี ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาคของสมาคม โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการกล่าวอ้างว่ามีการให้ภรรยาถอนเงินจากสมาคม 1,433 ครั้ง ครั้งละ 30,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมสมาคมที่ปิดตัวไปแล้ว กลับยังมีการรับเงินบริจาคอยู่นั้น
ภาพจาก รายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยอมรับว่า มีการให้ภรรยาถอนเงินครั้งละ 30,000 บาทจริง แต่ยืนยันว่า จำนวนการถอนกว่า 1,000 ครั้งนั้นไม่เป็นความจริง ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าสมาคมมีเงินบริจาคกว่า 200 ล้านบาท ก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน และไม่ทราบว่าตัวเลขดังกล่าวมีที่มาจากไหน
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยังได้อธิบายว่า การให้ภรรยาถอนเงินครั้งละ 30,000 บาท เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม เนื่องจากภรรยาดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก และเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินของสมาคม โดยเงินที่ถอนออกมาจะโอนต่อให้กับอาสาสมัครและเครือข่าย เพื่อนำไปใช้เป็น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันรถ และค่าจัดซื้อโลงศพ ซึ่งทุกยอดมีหลักฐานรองรับและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทั้งหมด
ภาพจาก รายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส
นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของสมาคม โดย ปอนด์ จักรกฤษณ์ ระบุว่า เงินบริจาคทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 80-90 ล้านบาท ไม่ถึง 100 ล้านบาท ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายประกอบด้วย นายกสมาคม เหรัญญิกซึ่งเป็นภรรยาของปอนด์ และเลขานุการ ซึ่งการเบิกเงินทุกครั้งต้องมีผู้ลงนาม 2 ใน 3 คน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ไม่สามารถให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเบิกเงินได้เพียงลำพัง
ขณะที่ คุณนัยนา ซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของที่ดิน และเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาค ได้ตั้งคำถามถึงการใช้ชื่อบุคคลในการทำธุรกรรมซื้อที่ดิน ทั้งที่ระบุว่าเป็นเงินของสมาคม รวมถึงไม่มีชื่อของปอนด์อยู่ในโครงสร้างสมาคม
ด้าน ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยอมรับว่า ในอดีตตนมีปัญหาเรื่องการหนีทหาร ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อตัวเองในการทำธุรกรรมบางอย่าง แม้กระทั่งการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม คุณนัยนาตั้งข้อสังเกตว่า หากหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริง เหตุใดจึงมีการใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินบริจาค
ภาพจาก รายการโหนกระแส
ภาพจาก รายการโหนกระแส
ภายหลังมีการนำหลักฐานการโพสต์เมื่อช่วงปี 2563-2564 มาแสดง ซึ่งพบว่ามีการใช้บัญชีส่วนตัวของปอนด์เป็นบัญชีสำรองรับเงินบริจาคจริง โดยปอนด์ชี้แจงว่า เป็นช่วงที่จำเป็นต้องจัดซื้อสิ่งของเร่งด่วน จึงใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ก่อนจะปิดบัญชีดังกล่าวไป พร้อมยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีเรียบร้อย และสามารถชี้แจงตัวเลขทั้งหมดได้
ปอนด์ จักรกฤษณ์ ยังยืนยันอีกว่า เงินบริจาคของสมาคมมีอยู่ประมาณ 70 กว่าล้านบาท ไม่ถึง 200 ล้านบาทตามที่มีการกล่าวหา พร้อมระบุว่ายินดีชี้แจงทุกประเด็น รวมถึงข้อพิพาทเรื่องที่ดิน และพร้อมเผชิญหน้าคู่กรณี เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณชน