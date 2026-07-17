เปิดภาพมุมสูงดินถล่มรุนแรงในฉงชิ่ง ฝังบ้านกว่า 10 หลัง ช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว 9 คน

ฝนตกหนักทำให้เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ในเทศบาลนครฉงชิ่ง ประเทศจีน บ้านเรือนเสียหายกว่า 10 หลัง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 9 คน โดยทั้งหมดปลอดภัยและไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.08 น. ของวันศุกร์ (กรกฎาคม 2569) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มวลดินและหินจำนวนมหาศาลพังถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 10 หลัง ทำให้มีผู้ติดค้างและสูญหายหลายราย ขณะที่หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ระดมกำลังเข้าค้นหาและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ : ภาพพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่มทับอาคารที่พักอาศัย บริเวณริมแม่น้ำอูเจียง อำเภอปกครองตนเองเผิงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์เหมียวและถู่เจีย เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 17 กรกฎาคม 2569
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ในอำเภอปกครองตนเองเผิงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์เหมียวและถู่เจีย เทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ยังคงเร่งปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ หลังเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณริมแม่น้ำอูเจียง จากฝนที่ตกหนัก โดยล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากดินออกมาได้แล้ว 9 คน ซึ่งทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บ แต่ไม่มีผู้ใดอยู่ในภาวะอันตรายถึงชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.08 น. ของวันศุกร์ (กรกฎาคม 2569) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มวลดินและหินจำนวนมหาศาลพังถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 10 หลัง ทำให้มีผู้ติดค้างและสูญหายหลายราย ขณะที่หน่วยกู้ภัยในพื้นที่ระดมกำลังเข้าค้นหาและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
ด้าน ไชน่า อันเหนิง คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป ซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัยด้านวิศวกรรมของรัฐ ได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมืออาชีพจำนวน 110 นาย ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ โดยมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา พร้อมนำอุปกรณ์สำหรับตรวจจับ ค้นหา และกู้ภัยกว่า 50 ชุด เข้าให้การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยว่า ดินถล่มได้พัดเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 3 ต้น ส่งผลให้พื้นที่ประสบภัยเกิดไฟฟ้าดับ เบื้องต้นหน่วยงานการไฟฟ้าท้องถิ่นได้ส่งทีมช่าง 53 คน พร้อมรถซ่อมบำรุง 12 คัน และรถจ่ายไฟฉุกเฉินอีก 1 คัน เข้าพื้นที่เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
หมายเหตุ : ภาพพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่มทับอาคารที่พักอาศัย บริเวณริมแม่น้ำอูเจียง อำเภอปกครองตนเองเผิงสุ่ย กลุ่มชาติพันธุ์เหมียวและถู่เจีย เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 17 กรกฎาคม 2569
ขอบคุณข้อมูลจาก XINHUA