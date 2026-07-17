ทราย ฟาดเจลาโต้ แก้วละ 519 แฉเคยถูกชวนถ่ายคอนเทนต์ฟรี แต่ไม่ชอบให้คนถ่ายรูป ?

ทราย สมุทร ฟาด กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ หลังโชว์เจลาโต้ 519 บาท เจ็บจี๊ดทุกดอก ชี้เคยมาชวนทำคอนเทนต์ฟรี แต่ตอนนี้กลับไม่ชอบให้คนถ่ายรูปไอศกรีม
ยังเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลขณะนี้ กับดราม่าเจลาโต้ของ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ซึ่งมีการเปิดร้านเจลาโต้แบรนด์ PARAMETER โดยมีราคาต่อถ้วยตั้งแต่ 159-299 บาท แถมล่าสุดเจ้าตัวยังผุดเมนูจากวัตถุดิบพรีเมียม เกรดประมูล ในราคา 519 บาท พร้อมบอกว่า "ถูกมาก" โดยไม่แคร์ดราม่าขายราคาแพงเกินไป
ไหนจะมีประเด็นเรื่องวิจารณ์ Mindset คนไทย ตลอดห้ามลูกค้าถ่ายรูปไอศกรีมก่อนกิน ย้ำว่าแม้แต่ถ่ายรูปก็ไม่ได้ จนมีกระแสวิจารณ์หนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
ล่าสุด (17 กรกฎาคม 2569) ทราย สมุทร ก็ได้รีโพสต์คลิปหนึ่งของ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ที่บอกว่าไอศกรีมราคา 519 บาท คือถูกมาก พร้อมแสดงความคิดเห็นอย่างเจ็บจี๊ด ทั้งเรื่องชอบไอศกรีมแบรนด์อื่นที่ถูกกว่า มีเท็กเจอร์ให้เคี้ยว ถ่ายรูปได้ แถมแฉเรื่องเคยถูกชวนไปถ่ายคอนเทนต์ฟรีด้วยกัน โดยระบุว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ
"กิน ... ดีกว่า ไซส์ L 89 บาท..มี oreo เยอะด้วยจะเคี้ยว จะถ่ายภาพ ไม่เรื่องมาก...
ปล. บุคคลคนนี้เคยทักมาถามว่าอยากไปนั้งทานไอติมที่ร้านและถ่าย content เล่นด้วยกันมั้ย (แต่ไม่มีค่าตัว) ไม่แน่นอนว่าเจตนาคืออะไร แต่รู้สึกตลกที่ตอนนี้เขาไม่ชอบให้คนอื่นถ่ายภาพไอติม"
ภาพจาก X @siranudhscott
ขณะที่ชาวเน็ตพากันคอมเมนต์ เช่น
- ชอบคุณทรายก็เพราะแบบนี้แหละ
- คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้เสมอ แต่บางทีก็อดอมยิ้มกับความย้อนแย้งบางอย่างไม่ได้
- เห็นด้วยกับคุณทรายค่ะ
- ชัดเลย คนปกติถ่ายรูปไม่ได้ ต้องเซเล็บ หรือคนมีชื่อเสียงเท่านั้นไรงี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ