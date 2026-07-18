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สลด ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น คลอกดับ 2 ราย ช็อกเจอซากแมวตายคากรงกว่า 50 ตัว
           สลด ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 พบเสียชีวิต 2 รายในบ้าน ซ้ำซากแมวตายคากรงกว่า 50 ตัว เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น

           วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 สำนักข่าวไทย รายงานเหตุสลด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำเหร่ ได้รับแจ้งเเหตุไฟไหม้บ้านประชาชน ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 เขตธนบุรี กทม. เมื่อเวลา 06.00 น. จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย พบที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 3 ชั้น บริเวณชั้น 1 มีแสงเพลิงกำลังลุกลามขึ้นชั้น 2 
           
           เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำประมาณ 15 นาที เพลิงสงบลง จากนั้นเมื่อเข้าตรวจสอบภายในห้องบนชั้น 2 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คือชายอายุ 62 ปี และหญิงอายุ 58 ปี 

ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

           นอกจากนี้พบซากแมวตายจำนวนมากในกรงเลี้ยง กว่า 50 ตัว โดยกู้ภัยช่วยเหลือรอดออกมาได้จำนวน 13 ตัว เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป 

ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น
ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย 



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สลด ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น คลอกดับ 2 ราย ช็อกเจอซากแมวตายคากรงกว่า 50 ตัว โพสต์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:27:20 4,357 อ่าน
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