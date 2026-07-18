สลด ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น คลอกดับ 2 ราย ช็อกเจอซากแมวตายคากรงกว่า 50 ตัว

สลด ไฟไหม้บ้าน 3 ชั้น ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 พบเสียชีวิต 2 รายในบ้าน ซ้ำซากแมวตายคากรงกว่า 50 ตัว เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 สำนักข่าวไทย รายงานเหตุสลด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำเหร่ ได้รับแจ้งเเหตุไฟไหม้บ้านประชาชน ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 เขตธนบุรี กทม. เมื่อเวลา 06.00 น. จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย พบที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 3 ชั้น บริเวณชั้น 1 มีแสงเพลิงกำลังลุกลามขึ้นชั้น 2
เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำประมาณ 15 นาที เพลิงสงบลง จากนั้นเมื่อเข้าตรวจสอบภายในห้องบนชั้น 2 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คือชายอายุ 62 ปี และหญิงอายุ 58 ปี
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
นอกจากนี้พบซากแมวตายจำนวนมากในกรงเลี้ยง กว่า 50 ตัว โดยกู้ภัยช่วยเหลือรอดออกมาได้จำนวน 13 ตัว เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย