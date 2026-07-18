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ฟีฟ่าจัดใหญ่ ! เปิดโฉมแหวนแชมป์ สำหรับทีมชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026

           ฟีฟ่าเพิ่มแหวนแชมป์ ของที่ระลึกสุดพิเศษ ได้แค่ทีมผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 เท่านั้น ผลิตมา 2,026 วงทั่วโลก 


แหวนแชมป์ ฟุตบอลโลก


          สร้างความฮือฮาให้แฟนบอลทั่วโลก เมื่อ ฟีฟ่า ประกาศเพิ่มรางวัลพิเศษให้ทีมแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ด้วยแหวนแชมป์ รุ่นลิมิเต็ด นอกเหนือจากถ้วยแชมป์และเหรียญทองที่มอบตามธรรมเนียม

          สำนักข่าวซินหัว เมื่อวันพฤหัสบดี (16 กรกฎาคม 2569) สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศว่าทีมแชมป์ฟุตบอลโลก ปี 2026 จะได้รับ "แหวนแชมป์" เป็นของที่ระลึกเพิ่มเติมจากถ้วยแชมป์และเหรียญทองที่ให้ตามธรรมเนียม โดยจะมอบแหวนแชมป์ให้แก่ทีมผู้ชนะหลังจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์ (19 กรกฎาคม 2569) ที่สนามนิวยอร์ก-นิวเจอร์ซีย์ สเตเดียม

          แหวนแชมป์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน 2,026 วง แต่ละวงมีหมายเลขกำกับเฉพาะ เพื่อเป็นที่ระลึกการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2026 โดยในจำนวนนี้จะมี 30 วงที่มอบให้แก่สมาชิกของทีมผู้ชนะ ส่วนที่เหลืออีก 1,996 วงจะวางจำหน่ายทั่วโลกในฐานะของที่ระลึกที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ


แหวนแชมป์ ฟุตบอลโลก

          ทั้งนี้ แหวนแต่ละวงจะมีภาพถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกของฟีฟ่าประดับอยู่ด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านจะได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของทีมผู้ชนะ โดยการนำแหวนแชมป์มาเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลฟุตบอลโลกนับเป็นการเติมกลิ่นอายแบบอเมริกาเหนือให้กับพิธีมอบรางวัลของฟีฟ่า สะท้อนธรรมเนียมอันยาวนานในวงการกีฬาอาชีพของสหรัฐฯ ที่ทีมผู้คว้าแชมป์จะได้รับแหวนที่ระลึกควบคู่กับถ้วยรางวัล


ข้อมูลจาก : XINHUA 



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ฟีฟ่าจัดใหญ่ ! เปิดโฉมแหวนแชมป์ สำหรับทีมชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 โพสต์เมื่อ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:55:08 2,339 อ่าน
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