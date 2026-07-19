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ได้เหรอ ? สาวแต่งเขยนอก จัดงานหรู เลี้ยงโต๊ะจีน 130 โต๊ะ แต่เบี้ยวจ่ายเกือบ 2 แสน


          ได้เหรอ !? สาวแต่งงานเจ้าบ่าวอิสราเอล จัดงานหรู เลี้ยงโต๊ะจีน 130 โต๊ะ จัดดนตรี แสงสีเต็มที่ สุดท้ายเบี้ยวค่าโต๊ะจีนเกือบ 2 แสน อ้างไม่มีจ่าย เหตุไม่ได้สินสอด 
เบี้ยวค่างานแต่ง


          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 รายการขันข่าวเช้าตรู่ ทางช่อง 3 รายงานกรณี เจ้าสาวที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ควงเจ้าบ่าวชาวต่างชาติจัดงานแต่งงานสุดหรู เลี้ยงโต๊ะจีน 130 โต๊ะ พร้อมจัดเต็มรถแห่ ขันหมาก เวทีคอนเสิร์ต แต่สุดท้ายกลับเบี้ยวค่าจัดงานเกือบ 200,000 บาท 

          โดยเจ้าของร้านครัวทองโต๊ะจีน เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ปากช่อง เพื่อให้ดำเนินคดีกับลูกค้าหญิงรายหนึ่ง หลังว่าจ้างทางร้านไปจัดโต๊ะจีนงานแต่ง แต่ชำระเงินไม่ครบตามสัญญา ค้างจ่ายร่วม 200,000 บาท และพยายามบ่ายเบี่ยงการติดต่อ 

เบี้ยวค่างานแต่ง
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่ 

          เจ้าของร้านเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน น.ส.ดา (นามสมมติ) ติดต่อว่าจ้างโต๊ะจีน 130 โต๊ะ ราคาโต๊ะละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 325,000 บาท เพื่อจัดงานแต่งงานในวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ จ.ชัยภูมิ โดยมีการทำสัญญาและวางมัดจำไว้เบื้องต้น

          เมื่อถึงเวลาทางร้านก็จัดงานให้อย่างยิ่งใหญ่ มีการจัดวงดนตรี แสง สี เสียง ครบครัน ท่ามกลางแขกจำนวนมาก มีนักการเมืองท้องถิ่นมาร่วมงาน ขณะที่เจ้าบ่าวเป็นชาวอิสราเอล แต่หลังเสร็จงานเจ้าสาวจ่ายเงินให้เพียง 130,000 บาท ยังค้างชำระอีก 195,000 บาท อ้างว่าเจ้าบ่าวไม่จ่ายค่าสินสอดให้ เลยไม่มีเงินมาจ่ายค่าอาหาร

          เมื่อจะโทร. ไปทวงถามก็ถูกบ่ายเบี่ยง ไม่รับโทรศัพท์ จนตอนนี้ทางร้านได้รับความเดือดร้อน จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความ ซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจจะประสานไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี 

เบี้ยวค่างานแต่ง
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่ 

เบี้ยวค่างานแต่ง
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่ 

เบี้ยวค่างานแต่ง
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่ 

เบี้ยวค่างานแต่ง
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่ 


ขอบคุณข้อมูลจาก ขันข่าวเช้าตรู่

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ได้เหรอ ? สาวแต่งเขยนอก จัดงานหรู เลี้ยงโต๊ะจีน 130 โต๊ะ แต่เบี้ยวจ่ายเกือบ 2 แสน อัปเดตล่าสุด 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:42:25 2,469 อ่าน
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