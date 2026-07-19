สาวเจออะไรมุดใต้หมอน โผล่มาแวบ ๆ ชาวเน็ตช็อก งูพิษร้ายสุดในไทย ผวามาได้ไง !?

ผวา เจองูในห้องนอน สาวโพสต์ถามเป็นงูอะไร ชาวเน็ตช็อก งูพิษร้ายสุดในไทย พากันเป็นห่วงเจ้าของคลิป ล่าสุดเจ้าตัวมาอัปเดตแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattaporn Kosolinsree
เป็นฝันร้ายที่ใครก็ไม่อยากพบเจอ เมื่อจู่ ๆ ก็มีแขกไม่ได้รับเชิญบุกเข้ามาถึงที่นอน ดังเช่นสถานการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งพบเจอ เมื่อมีงูเข้าบ้าน จนกลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมาก
โดยวานนี้ (18 กรกฎาคม 2569) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Nattaporn Kosolinsree ได้โพสต์ถามลงกลุ่ม นี่ตัวอะไร หลังจากพบงูตัวหนึ่งซึ่งมีลายสีดำสลับขาวอยู่บนเตียงนอน กำลังเลื้อยอยู่ใต้หมอน ซึ่งแม้จะเป็นงูตัวเล็ก ๆ แต่ขึ้นชื่อว่างูก็ไม่น่าไว้วางใจ
โดยเธอถามสั้น ๆ ว่า "อันนี้คืองูอะไรหรอคะ มีพิษไหมคะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattaporn Kosolinsree
แต่ภาพดังกล่าวกลับทำให้คนในกลุ่มต่างช็อก เมื่อมีผู้รู้เข้ามาเผยว่างูในคลิปนี้คือ "งูทับสมิงคลา" ซึ่งเป็นงูพิษร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย โดยพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ขณะที่หลายคนต่างพากันตั้งคำถาม ว่างูพิษร้ายขนาดนี้เข้ามาในบ้านได้อย่างไร ไปอยู่บนเตียงได้ยังไง และพบในพื้นที่ใด
พร้อมกันนั้น ชาวเน็ตต่างแสดงความเป็นห่วงเจ้าของโพสต์ หลังจากที่เจ้าตัวหายไปสักพักโดยไม่ได้เข้ามาอัปเดตข้อมูล โดยหลายคนอยากรู้ว่าเจ้าของโพสต์ปลอดภัยดีหรือไม่ และจัดการกับสถานการณ์ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattaporn Kosolinsree
กระทั่งล่าสุด เจ้าของโพสต์ได้เข้ามาอัปเดต ยืนยันว่าตอนนี้ปลอดภัยดี ตอนที่พบเมื่อคืนได้นำฝาชีมาครอบงูตัวดังกล่าวไว้ แล้วให้คนมาจับไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณชาวเน็ตที่เป็นห่วง
สำหรับจุดที่พบงูคือห้องนอนที่บ้านใน จ.กาญจนบุรี โดยห้องนอนนี้มีลักษณะที่อยู่นอกตัวบ้าน ไม่ทราบเช่นกันว่างูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่จากนี้เธอจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattaporn Kosolinsree
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nattaporn Kosolinsree