สาวผวา มากินข้าวคนเดียว จู่ ๆ พนง. ให้ไปเข้าห้องกับลูกค้าชาย กลายเป็นดราม่า อ้างเข้าใจผิด

สาวผวา นั่งกินข้าวคนเดียว จู่ ๆ พนง. มาเรียกไปห้องส่วนตัวกับลูกค้าชาย ทั้งที่ไม่รู้จัก กล้องจับเหตุการณ์ได้ ก่อนทัวร์ลงร้าน เดือดจนทางการเช็ก อ้างแค่เข้าใจผิด ร้านปิดปรับปรุง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเหตุการณ์ฉาวที่ถูกพูดถึงกันบนโลกออนไลน์ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่ง ที่กำลังนั่งกินข้าวในร้านอาหารอยู่คนเดียว แต่จู่ ๆ กลับถูกพนักงานเสิร์ฟเดินมาบอกให้เธอไปหาชายอีกคนในห้องส่วนตัว และยังเซ้าซี้ ทั้งที่เธอไม่เคยรู้จักอีกฝ่ายมาก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หญิงรายหนึ่งเข้าไปนั่งกินอาหารที่ร้าน พร้อมตั้งกล้องถ่ายคลิปตัวเองไปด้วย แต่ขณะที่กิน ๆ อยู่ ก็มีพนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามาแจ้งว่า "คุณหวง" เชิญเธอไปร่วมโต๊ะที่ห้องส่วนตัว
หญิงสาวแปลกใจมาก เธอบอกพนักงานไปว่าไม่รู้จักชายคนดังกล่าว แต่พนักงานเสิร์ฟยังคงถามเซ้าซี้ บอกว่าคุณหวงอยากชวนเธอไปนั่งกินอาหารด้วยกัน หญิงสาวจึงย้ำอีกครั้งว่าไม่รู้จักชายแซ่หวง และปฏิเสธ
ภาพจาก Weibo
ไม่คาดคิดว่าหลังจากนั้น บรรยากาศในร้านกลับแปลกไป การเสิร์ฟอาหารช้าลงมาก แม้เธอจะกดกริ่งเรียกพนักงานหลายครั้งกลับไม่มีใครสนใจ จนเธอเริ่มสงสัยว่าร้านอาหารแห่งนี้มีอะไรแปลก ๆ และรู้สึกระแวง จึงตัดสินใจยกเลิกอาหารที่ยังไม่ได้เสิร์ฟ แล้วรีบออกจากร้านไปทันที
ภาพจาก Weibo
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจมากบนโลกออนไลน์ หลังจากที่หญิงสาวนำคลิปสิ่งที่เกิดขึ้นมาโพสต์ ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามต่อพฤติกรรมของทางร้าน ที่มาส่งคำเชิญจากคนแปลกหน้าให้ลูกค้าในร้าน ทั้งที่ไม่รู้จักกัน และยังมาเซ้าซี้อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงวิจารณ์ชายคนที่มาชวนด้วยว่า
"เขาคิดว่าตัวเองอยู่ในคาราโอเกะ แล้วเรียกคนอื่นไปนั่งดริ๊งก์เป็นเพื่อนหรือไม่"
"ถ้าเป็นคนรู้จักจริง ๆ ก็ควรจะเข้ามาทักเองสิ ไม่เห็นต้องใช้พนักงานเสิร์ฟมาแทน"
หลาย ๆ คนยังแสดงความกังวลด้วย เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่ฝ่ายถูกชวน เป็นลูกค้าสาวที่มานั่งในร้านเพียงคนเดียว และอีกฝ่ายเป็นผู้ชาย ที่ให้พนักงานมาชวนเข้าห้องส่วนตัว
ภาพจาก Weibo
ในที่สุดทางการท้องถิ่นก็ได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว โดยพบว่าชายแซ่หวง เป็นลูกค้าทั่ว ๆ ไปที่้ร้าน เขาเพิ่งมาที่ร้านนี้เป็นครั้งแรก แต่เพราะจำคนผิด คิดว่าหญิงสาวเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน จึงฝากพนักงานมาชวนไปนั่งกินด้วยกัน
ขณะที่ผลการตรวจสอบ พบว่าทางพนักงานรับข้อความเชิญชวนมาบอกต่อ โดยไม่ได้ทันได้ตรวจสอบก่อนว่าทั้ง 2 ฝ่ายรู้จักกันหรือไม่ ทำให้สรุปได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไมาเหมาะสมจริง ซึ่งขณะนี้ทางร้านได้ขอโทษลูกค้าสาวอย่างเป็นทางการแล้ว มีการคุยกันเรียบร้อย
นอกจากนี้ทางร้านได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว และจะมีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday