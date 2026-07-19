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สาวผวา มากินข้าวคนเดียว จู่ ๆ พนง. ให้ไปเข้าห้องกับลูกค้าชาย กลายเป็นดราม่า อ้างเข้าใจผิด
            สาวผวา นั่งกินข้าวคนเดียว จู่ ๆ พนง. มาเรียกไปห้องส่วนตัวกับลูกค้าชาย ทั้งที่ไม่รู้จัก กล้องจับเหตุการณ์ได้ ก่อนทัวร์ลงร้าน เดือดจนทางการเช็ก อ้างแค่เข้าใจผิด ร้านปิดปรับปรุง 

นั่งกินข้าวคนเดียว จู่ ๆ ถูกบอกให้ไปนั่งกับโต๊ะอื่น

            วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเหตุการณ์ฉาวที่ถูกพูดถึงกันบนโลกออนไลน์ เมื่อหญิงสาวรายหนึ่ง ที่กำลังนั่งกินข้าวในร้านอาหารอยู่คนเดียว แต่จู่ ๆ กลับถูกพนักงานเสิร์ฟเดินมาบอกให้เธอไปหาชายอีกคนในห้องส่วนตัว และยังเซ้าซี้ ทั้งที่เธอไม่เคยรู้จักอีกฝ่ายมาก่อน 
            
            เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านอาหารที่เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หญิงรายหนึ่งเข้าไปนั่งกินอาหารที่ร้าน พร้อมตั้งกล้องถ่ายคลิปตัวเองไปด้วย แต่ขณะที่กิน ๆ อยู่ ก็มีพนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามาแจ้งว่า "คุณหวง" เชิญเธอไปร่วมโต๊ะที่ห้องส่วนตัว
            
            หญิงสาวแปลกใจมาก เธอบอกพนักงานไปว่าไม่รู้จักชายคนดังกล่าว แต่พนักงานเสิร์ฟยังคงถามเซ้าซี้ บอกว่าคุณหวงอยากชวนเธอไปนั่งกินอาหารด้วยกัน หญิงสาวจึงย้ำอีกครั้งว่าไม่รู้จักชายแซ่หวง และปฏิเสธ 
            
นั่งกินข้าวคนเดียว จู่ ๆ ถูกบอกให้ไปนั่งกับโต๊ะอื่น
ภาพจาก Weibo

            ไม่คาดคิดว่าหลังจากนั้น บรรยากาศในร้านกลับแปลกไป การเสิร์ฟอาหารช้าลงมาก แม้เธอจะกดกริ่งเรียกพนักงานหลายครั้งกลับไม่มีใครสนใจ จนเธอเริ่มสงสัยว่าร้านอาหารแห่งนี้มีอะไรแปลก ๆ และรู้สึกระแวง จึงตัดสินใจยกเลิกอาหารที่ยังไม่ได้เสิร์ฟ แล้วรีบออกจากร้านไปทันที 

นั่งกินข้าวคนเดียว จู่ ๆ ถูกบอกให้ไปนั่งกับโต๊ะอื่น
ภาพจาก Weibo
            
            เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจมากบนโลกออนไลน์ หลังจากที่หญิงสาวนำคลิปสิ่งที่เกิดขึ้นมาโพสต์ ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามต่อพฤติกรรมของทางร้าน ที่มาส่งคำเชิญจากคนแปลกหน้าให้ลูกค้าในร้าน ทั้งที่ไม่รู้จักกัน และยังมาเซ้าซี้อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงวิจารณ์ชายคนที่มาชวนด้วยว่า 
            
            "เขาคิดว่าตัวเองอยู่ในคาราโอเกะ แล้วเรียกคนอื่นไปนั่งดริ๊งก์เป็นเพื่อนหรือไม่"
            
            "ถ้าเป็นคนรู้จักจริง ๆ ก็ควรจะเข้ามาทักเองสิ ไม่เห็นต้องใช้พนักงานเสิร์ฟมาแทน"
            
            หลาย ๆ คนยังแสดงความกังวลด้วย เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่ฝ่ายถูกชวน เป็นลูกค้าสาวที่มานั่งในร้านเพียงคนเดียว และอีกฝ่ายเป็นผู้ชาย ที่ให้พนักงานมาชวนเข้าห้องส่วนตัว 

นั่งกินข้าวคนเดียว จู่ ๆ ถูกบอกให้ไปนั่งกับโต๊ะอื่น
ภาพจาก Weibo
            
            ในที่สุดทางการท้องถิ่นก็ได้เข้ามาตรวจสอบแล้ว โดยพบว่าชายแซ่หวง เป็นลูกค้าทั่ว ๆ ไปที่้ร้าน เขาเพิ่งมาที่ร้านนี้เป็นครั้งแรก แต่เพราะจำคนผิด คิดว่าหญิงสาวเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน จึงฝากพนักงานมาชวนไปนั่งกินด้วยกัน 
            
            ขณะที่ผลการตรวจสอบ พบว่าทางพนักงานรับข้อความเชิญชวนมาบอกต่อ โดยไม่ได้ทันได้ตรวจสอบก่อนว่าทั้ง 2 ฝ่ายรู้จักกันหรือไม่ ทำให้สรุปได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไมาเหมาะสมจริง ซึ่งขณะนี้ทางร้านได้ขอโทษลูกค้าสาวอย่างเป็นทางการแล้ว มีการคุยกันเรียบร้อย 
            
            นอกจากนี้ทางร้านได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว และจะมีการฝึกอบรมพนักงานใหม่อีกครั้ง 

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

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สาวผวา มากินข้าวคนเดียว จู่ ๆ พนง. ให้ไปเข้าห้องกับลูกค้าชาย กลายเป็นดราม่า อ้างเข้าใจผิด โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:50:06 3,939 อ่าน
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