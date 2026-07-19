ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ชี้แจงดราม่าอีกรอบ ปมถูกโยงจะฟ้อง หนุ่ม กรรชัย

ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวลือว่าเตรียมดำเนินคดีกับ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันชัดว่าไม่เป็นความจริง ชี้มีผู้ไม่หวังดีปั่นกระแส
เป็นช่วงที่ต้องเจอบททดสอบครั้งใหญ่เกี่ยวกับการทำงานจิตอาสา สำหรับ ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง กับการทำหน้าที่อาสากู้ภัย รับ-ส่งศพฟรี แต่เจอดราม่าปมเงินบริจาคจนต้องเดินทางไปเปิดใจชี้แจงในรายการโหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ล่าสุด (19 กรกฎาคม 2569) ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "มีผู้ไม่หวังดีไปปั่นข่าวว่า ผมดำเนินคดีพี่หนุ่ม กรรชัย ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ #ผมไม่ทราบเจตนาจริง ๆ"
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ปอนด์เป็นจำนวนมาก