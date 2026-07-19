HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ชี้แจงดราม่าอีกรอบ ปมถูกโยงจะฟ้อง หนุ่ม กรรชัย


          ปอนด์ จักรกฤษณ์ เคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวลือว่าเตรียมดำเนินคดีกับ หนุ่ม กรรชัย ยืนยันชัดว่าไม่เป็นความจริง ชี้มีผู้ไม่หวังดีปั่นกระแส 

ปอนด์ จักรกฤษณ์

          เป็นช่วงที่ต้องเจอบททดสอบครั้งใหญ่เกี่ยวกับการทำงานจิตอาสา สำหรับ ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง กับการทำหน้าที่อาสากู้ภัย รับ-ส่งศพฟรี แต่เจอดราม่าปมเงินบริจาคจนต้องเดินทางไปเปิดใจชี้แจงในรายการโหนกระแส

ปอนด์ จักรกฤษณ์
ภาพจาก โหนกระแส

          ล่าสุด (19 กรกฎาคม 2569) ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "มีผู้ไม่หวังดีไปปั่นข่าวว่า ผมดำเนินคดีพี่หนุ่ม กรรชัย ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ #ผมไม่ทราบเจตนาจริง ๆ"
 
ปอนด์ จักรกฤษณ์

ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ปอนด์เป็นจำนวนมาก 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปอนด์ จักรกฤษณ์ โพสต์ชี้แจงดราม่าอีกรอบ ปมถูกโยงจะฟ้อง หนุ่ม กรรชัย โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:59:54 1,636 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 พิงกี้ เลิก ตุ้ย ธีรภัทร์ ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก วู้ดดี้ ล่ำซำ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด ไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว World Cup 2026 หนิง ปัทมา
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย