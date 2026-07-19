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ไวรัล เจอของอร่อยติดป้ายเหลืองรีบหยิบอย่างไว แต่พอเห็นราคาแล้วหลุดฮาทันที

           ไวรัล ลูกค้าเห็นป้ายเหลืองก็รีบหยิบ เพราะคิดว่าลดราคาคุ้ม แต่พอเห็นตัวเลขบนป้ายกลับทำเอาชาวเน็ตหลุดขำหนักมาก


ลดราคา

          สินค้าติดป้ายเหลืองมักเป็นตัวเลือกที่หลายคนมักรีบหยิบใส่ตะกร้า แต่บางครั้งหากไม่ได้สังเกตรายละเอียดของราคาที่ปรับลด ก็อาจพบว่าส่วนต่างไม่ได้มากอย่างที่คาด

          วันที่ 17 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Supanee Lornikool ได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาพสินค้าลูกชิ้นหมูยี่ห้อหนึ่งที่ติดป้ายเหลืองแสดงการปรับลดราคา 

ลดราคา
ภาพจาก Supanee Lornikool

           จากภาพระบุว่า สินค้าดังกล่าวมีราคาเดิม 40 บาท และมีการติดป้ายเหลืองแจ้งราคาใหม่เป็น 39.75 บาท หรือปรับลดลง 0.25 บาท ทำให้หลายคนสะดุดตากับส่วนต่างของราคาที่ลดลง

           เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "ติดป้ายเหลืองยังไงให้ลูกค้าหยิบ ยังดีที่ลดราคา #ป้ายเหลือง #สินค้าลดราคา

           หลังเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าเป็นการลดราคาที่น้อยจนแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง ขณะที่บางรายแสดงความคิดเห็นในเชิงขำขันเกี่ยวกับการติดป้ายลดราคาลักษณะดังกล่าว

ลดราคา

ลดราคา

ลดราคา

ลดราคา

ลดราคา


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ไวรัล เจอของอร่อยติดป้ายเหลืองรีบหยิบอย่างไว แต่พอเห็นราคาแล้วหลุดฮาทันที โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:48:50 1,453 อ่าน
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