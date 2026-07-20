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เซียนพระชื่อดัง โทน บางแค รถเสียหลักฟาดต้นไม้ สภาพพังยับแต่รอดปาฏิหาริย์

          เซียนพระชื่อดัง โทน บางแค รถเสียหลักฟาดต้นไม้ สภาพพังยับ แต่รอดปาฏิหาริย์ เบื้องต้นยังรู้สึกตัว นำส่งโรงพยาบาลแล้ว  

โทน บางแค รถเสียหลักฟาดต้นไม้

          ช่วงกลางดึกวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 เพจ มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขตอำเภอเมือง รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนต้นไม้ บริเวณใกล้บริษัทโชคนำชัย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดอยู่ในรถยนต์ ทางกู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ นำตัวส่งโรงพยาบาลบางปลาม้าแล้ว 

          โดยพบว่าผู้บาดเจ็บคือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง ขณะที่ตัวรถนั้นพบว่าอยู่ในสภาพพลิกคว่ำพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง ตัวรถพังยับ 

โทน บางแค รถเสียหลักฟาดต้นไม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี เขตอำเภอเมือง

          ทั้งนี้ หลังนำส่งโรงพยาบาลบางปลาม้า ได้ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เนื่องจากมีอาการจุกแน่นหน้าอก แต่ยังรู้สึกตัวดี ขณะที่ภายในรถยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลเช่นกัน ซึ่งทางตำรวจจะตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป 

โทน บางแค รถเสียหลักฟาดต้นไม้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ




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เซียนพระชื่อดัง โทน บางแค รถเสียหลักฟาดต้นไม้ สภาพพังยับแต่รอดปาฏิหาริย์ โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:01:33 5,507 อ่าน
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