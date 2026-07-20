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4 พี่น้อง กับทองกองโตที่แม่ให้ รู้มูลค่าแล้วมีน้ำตา คนดูเห็นสิ่งสำคัญ มีค่ายิ่งกว่าทอง

          แม่ยกทองกองโตให้ลูก ๆ พี่น้องนำมาขาย หวังได้ 2.5 ล้าน รู้ราคาจริงถึงกับช็อก น้ำตาไหล ก่อนเผยคำขอบคุณจากใจ ชาวเน็ตชี้ยิ่งว่าการได้สมบัติ คือน่าชื่นใจที่เห็นพี่น้องรักกัน 

ขายทอง

          เป็นเรื่องราวของพี่น้องที่เรียกรอยยิ้มบนโลกออนไลน์ สำหรับคลิปที่ทางเพจ ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ นำมาเปิดเผยในวันนี้ (19 กรกฏาคม 256) เมื่อพี่น้องกลุ่มหนึ่งนำสมบัติที่ได้รับมาจากคุณแม่ มายังร้านของช่างนะโมเพื่อขอคำปรึกษา ด้วยความตั้งใจว่าจะเก็บสมบัติบางส่วนไว้ และขายให้กับทางร้านบางส่วน ซึ่งทางร้านเองก็ทึ่งมากที่ได้เห็นพี่น้องได้รับทองคำจากคุณแม่มากขนาดนี้

          โดยสมบัติที่นำมา มีทั้งทองคำ สร้อย เข็มขัด หยก เพชร และพลอย ซึ่งแม้จะมีบางส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ แต่ก็ยังมีทองคำเปอร์เซ็นต์สูงอยู่หลายชิ้น รวมถึงมีเพชรแท้ 2 กะรัต ที่ส่องไฟเป็นสีฟ้าสวย 

ขายทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

          พี่สาวคนโตเล่าว่า พวกเธอมีกัน 4 พี่น้อง ส่วนสมบัติเหล่านี้คุณแม่กวาดให้มาทั้งหมด ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือไม่ คุณแม่เก็บไว้กระจาย ๆ ไม่ได้เก็บเข้าตู้ บางชิ้นแขวนไว้เหมือนของไม่มีค่า ตอนนี้ก็คิดว่าจะเก็บเอาไว้บางส่วน แล้วที่เหลือขายออกไปโดยให้น้อง ๆ ช่วยกันตัดสินใจ 
 
          ในช่วงแรกทั้ง 3 คนที่มาในวันนี้ยังมีสีหน้ายิ้มแย้ม ดูสนุกสนาน และรับฟังคำอธิบายต่าง ๆ ของช่างนะโม ซึ่งก็มีการเฉลยว่าสร้อยดำ ๆ ที่ทุกคนนึกว่าไม่ใช่ของแท้ คือทองคำแท้ที่เกิดปฏิกิริยากับเหงื่อตอนสวมใส่ ทำให้ทองมีสีดำ 
  
          เมื่อถามพี่สาวคนโตถึงความคาดหวัง ว่าน่าจะขายสมบัติได้เงินเท่าไหร่ พี่สาวเผยว่าน่าจะได้สัก 2,500,000 บาท เช่นเดียวกับน้อง ๆ ที่คาดหวังตัวเลขเดียวกัน 

ขายทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

          ทั้งนี้ หลังจากมีการคัดแยกของส่วนที่ขายไม่ได้ กับของส่วนที่ครอบครัวต้องการเก็บไว้ออกแล้ว ทางร้านก็แกะเพชรพลอย นำทองคำส่วนที่เหลือไปหลอม พบว่าได้ทองคำแท่งที่มีเปอร์เซนต์สูงหลายชิ้น ซึ่งทางร้านประเมินราคาให้ที่ 4,003,246 บาท  
   
          ทันทีที่เห็นตัวเลขดังกล่าว พี่สาวคนโตที่ตอนแรกยังยิ้มแย้ม ก็ร้องไห้ออกมาทันที โดยมีน้อง ๆ เข้ามาสวมกอด ทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วทางครอบครัวมีปัญหาบางอย่างอยู่ ซึ่งพี่สาวเองก็ได้กล่าวขอบคุณ และบอกว่า "คุณนะโมทำให้คน ๆ นึงรอดไปได้เลยนะ" 
 
ขายทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

          ทั้งนี้ ทางร้านยังแนะนำว่า ทองคำเหล่านี้ครอบครัวจะเก็บไว้บางส่วนหรือขายกับทางร้านทันทีก็ได้ และที่เก็บไว้ก็สามารถนำไปขายตามร้านทั่วไป หรือจะกลับมาขายที่นี่ก็ได้เช่นกัน 
  
          ทางด้านชาวเน็ตเมื่อได้ชมคลิปดังกล่าวแล้ว หลายคนบอกเลยว่าดูแล้วยิ้มตาม เพราะยิ่งกว่าการได้เห็นทองที่แม่มอบให้ คือการที่พี่น้องรักกัน ในขณะที่พี่น้องส่วนมากแย่งสมบัติกัน แต่พี่น้องบ้านนี้รักกันมากและพร้อมจะจับมือกันฝ่าฟันปัญหา เป็นภาพที่น่าชื่นใจอย่างมาก และคือความรักที่มีค่ามาก ๆ


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4 พี่น้อง กับทองกองโตที่แม่ให้ รู้มูลค่าแล้วมีน้ำตา คนดูเห็นสิ่งสำคัญ มีค่ายิ่งกว่าทอง โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:19:50 5,434 อ่าน
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