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ด่วน ! ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน เจ้าหน้าที่รุดเข้าพื้นที่ เร่งช่วยเหลือคนติดอยู่ใต้ซาก

           ด่วน ! ปั๊มแก๊สระเบิด ริมถนน 331 บ่อวิน เจ้าหน้าที่รุดเข้าพื้นที่ รอค้นหาผู้บาดเจ็บ คาดมีคนติดอยู่ใต้ซาก ยังไม่ชัดมีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตหรือไม่ 

ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน

           วันที่ (20 กรกฎาคม 2569) เพจ กู้ภัยศีลธรรมสมาคม จุดบ่อวิน รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในปั๊มแก๊สแห่งหนึ่ง ติดถนนสาย 331 ในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เบื้องต้นยังไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แต่ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่ามีช่างที่กำลังทำงาน ติดอยู่ในซากปรักหักพัง 

ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยศีลธรรมสมาคม จุดบ่อวิน

ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยศีลธรรมสมาคม จุดบ่อวิน

           ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าพื้นที่ รอตัดกระแสไฟและค้นหาผู้บาดเจ็บ โดยหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยศีลธรรมสมาคม จุดบ่อวิน

ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยศีลธรรมสมาคม จุดบ่อวิน

ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยศีลธรรมสมาคม จุดบ่อวิน


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ด่วน ! ปั๊มแก๊สระเบิด บ่อวิน เจ้าหน้าที่รุดเข้าพื้นที่ เร่งช่วยเหลือคนติดอยู่ใต้ซาก โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:13:07 2,232 อ่าน
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