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ไม่รอด ! รวบ 2 เชฟโรงแรม หลังคลิปทำร้ายนักศึกษาฝึกงานว่อนโซเชียล

          ความคืบหน้าคดีสะเทือนสังคม หลังคลิปพนักงานโรงแรมทำร้ายนักศึกษาฝึกงานใน จ.ภูเก็ต ถูกแชร์ว่อนโซเชียล ล่าสุดตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว 

พนักงานโรงแรมทำร้ายนักศึกษาฝึกงาน

          จากกรณีที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายในห้องครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งเผยให้เห็นพนักงานหญิงทำร้ายร่างกายนักศึกษาฝึกงานวัย 20 ปี ทั้งตบหน้า ใช้ตะหลิวตีแขน และบังคับให้กินข้าวดิบ เพียงเพราะหุงข้าวไม่สุก ต่อมาครอบครัวตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีนั้น 

พนักงานโรงแรมทำร้ายนักศึกษาฝึกงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard

          ล่าสุด วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง พร้อมชุดสืบสวน ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนสืบทราบตัวผู้ก่อเหตุเป็นหญิงไทย 2 คน อายุ 41 ปี และ 36 ปี จึงเชิญตัวทั้งสองเข้าพบพนักงานสอบสวน ก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น และควบคุมตัวส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

พนักงานโรงแรมทำร้ายนักศึกษาฝึกงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard

พนักงานโรงแรมทำร้ายนักศึกษาฝึกงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard

          คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก หลังคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ จนนำไปสู่การเร่งรัดสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่หลายฝ่ายยังคงติดตามผลของคดี และเรียกร้องให้สถานประกอบการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติต่อนักศึกษาฝึกงานอย่างเหมาะสม


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ไม่รอด ! รวบ 2 เชฟโรงแรม หลังคลิปทำร้ายนักศึกษาฝึกงานว่อนโซเชียล โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:46:55
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