ไม่รอด ! รวบ 2 เชฟโรงแรม หลังคลิปทำร้ายนักศึกษาฝึกงานว่อนโซเชียล

ความคืบหน้าคดีสะเทือนสังคม หลังคลิปพนักงานโรงแรมทำร้ายนักศึกษาฝึกงานใน จ.ภูเก็ต ถูกแชร์ว่อนโซเชียล ล่าสุดตำรวจตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard
จากกรณีที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายในห้องครัวของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งเผยให้เห็นพนักงานหญิงทำร้ายร่างกายนักศึกษาฝึกงานวัย 20 ปี ทั้งตบหน้า ใช้ตะหลิวตีแขน และบังคับให้กินข้าวดิบ เพียงเพราะหุงข้าวไม่สุก ต่อมาครอบครัวตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard
ล่าสุด วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง พร้อมชุดสืบสวน ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนสืบทราบตัวผู้ก่อเหตุเป็นหญิงไทย 2 คน อายุ 41 ปี และ 36 ปี จึงเชิญตัวทั้งสองเข้าพบพนักงานสอบสวน ก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น และควบคุมตัวส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Feunglatda Kongeard
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก หลังคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ จนนำไปสู่การเร่งรัดสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่หลายฝ่ายยังคงติดตามผลของคดี และเรียกร้องให้สถานประกอบการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย รวมถึงการปฏิบัติต่อนักศึกษาฝึกงานอย่างเหมาะสม