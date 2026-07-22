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หญิงญี่ปุ่น เลิฟเลยเมนูไทย จานนี้สั่งร้านไหนก็อร่อย ว้าวทุกที่ แถมอินกับพริกน้ำปลา !

          หญิงญี่ปุ่น ตกหลุมรักเมนูไทย ชี้สิ่งนี้กินที่ไหนก็อร่อย ชอบกันทั้งบ้าน เป็นเมนูเอาตัวรอด เสิร์ฟกับพริกน้ำปลายิ่งฟิน 

อาหารไทย

          อาหารไทยมีเสน่ห์ที่ชวนให้ชาวต่างชาติหลงรัก และหญิงญี่ปุ่นรายหนึ่งก็ตกหลุมรักเมนู "ข้าวผัด" แบบไทย ๆ เข้าอย่างจัด ขณะอยู่ที่เมืองไทย จนถึงกับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่จะกินเมื่อไหร่ ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสักครั้ง 

          โดยวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ MS News รายงานว่า เรื่องราวชวนอมยิ้มนี้มาจากหญิงญี่ปุ่น ผู้ใช้ Threads @notes.bkk ที่อาศัยอยู่ในไทยมา 4 เดือนแล้ว พบว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเธอได้โพสต์รูปข้าวผัด พร้อมชื่นชมในความอร่อยของเมนูที่ได้ลิ้มรสในไทยนี้ว่า  

          "ข้าวผัดไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย ต่อให้เปลี่ยนร้าน ต่อให้เปลี่ยนวัตถุดิบ หรือต่อให้อ่านเมนูไม่ออกก็ตาม" 
 
          ยิ่งไปกว่านั้น ข้าวผัดยังเป็นเมนูที่ทั้งครอบครัวเธอกินได้อย่างสบายใจ โดย ฮานะ ชาวญี่ปุ่นวัย 30 ปี ให้สัมภาษณ์กับ MS News ว่า ไม่ใช่แค่เธอที่รักเมนูนี้ แต่ลูก ๆ ก็ชอบเช่นกัน พวกเขากินข้าวผัดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่มาอยู่เมืองไทย 
 
          โดยที่เธอชอบเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดปู ขณะที่เมนูโปรดของลูกชายคือข้าวผัดสับปะรด นอกจากนี้เธอยังทึ่งมากที่ได้ลิ้มลองความอร่อยของข้าวผัดเห็ดหอม เนื่องจากที่ญี่ปุ่นแทบไม่มีใครใส่เห็ดหอมในข้าวผัดเลย 
 

หลงรักสัมผัสข้าวไทย และน้ำปลาพริก 


          เหตุผลที่เธอชอบข้าวผัดของไทยมาก เพราะรสสัมผัสของข้าว ซึ่งมีความร่วนซุ่ย นุ่มฟู อีกทั้งเธอยังชอบที่หลาย ๆ ร้านมักจะมีพริกน้ำปลามาให้กินคู่กัน ทำให้คนกินปรุงรสได้ตามใจชอบ 
  
          "การที่สามารถเปลี่ยนรสชาติได้กลางทาง คืออีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมค่ะ เพราะคุณจะไม่รู้สึกเบื่อเลยจนคำสุดท้าย"
 
          ยิ่งไปกว่านั้น ฮานะยอมรับว่าไม่สามารถเลือกข้าวผัดร้านโปรดได้เพียงร้านเดียว เพราะทุกร้านต่างก็มีจุดเด่นของตัวเอง แต่ไม่ว่าจะสั่งข้าวผัดจากที่ไหน รสชาติก็ยังน่าทึ่งอยู่เสมอ 

อาหารไทย
ภาพจาก Threads notes.bkk

          เมื่อให้เทียบระหว่างอาหารไทยกับอาหารญี่ปุ่น ฮานะตั้งข้อสังเกตว่ามีความแตกต่างกันทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส โดยตอนแรกที่มาถึงไทย เธอไม่รู้เลยว่าอาหารแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไง เลยใช้วิธีตักอาหารหลาย ๆ อย่าง ในปริมาณน้อย ๆ มาชิมทีละนิด และยังเล่นเกมทายกันด้วยว่า จานไหนจะเป็นหรือหวาน นั่บเป็นประสบการณ์ที่เธอบอกเลยว่า "สนุกเหมือนเล่นเกมตอบคำถาม"
  
          ฮานะ กล่าวว่า "ตอนที่เราทายถูก เราก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่ และเมื่อเราทายผิด เราทุกคนในครอบครัวก็จะหัวเราะไปด้วยกัน"
 
          อย่างไรก็ตาม ยิ่งกว่าข้าวผัดที่เป็นรักใหม่ เมนูโปรดอันดับหนึ่งในใจเธอยังคงเป็น "ผัดไท" ซึ่งเป็นเมนูโปรดที่ชาวต่างชาติต่างชื่นชอบ 

          ฮานะเล่าอีกว่า เมื่อก่อนเธอไม่ชอบต้มยำกุ้ง แต่หลังย้ายมาอยู่ไทยแล้วได้ชิมพาสต้า พิซซ่า ขนม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง เธอก็เริ่มชอบเมนูนี้ โดยคิดว่าลิ้นของเธอคงจะปรับตัวให้เข้ากับรสชาติแบบไทยได้เรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น


ขอบคุณข้อมูลจาก MS News


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หญิงญี่ปุ่น เลิฟเลยเมนูไทย จานนี้สั่งร้านไหนก็อร่อย ว้าวทุกที่ แถมอินกับพริกน้ำปลา ! โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:20:54 3,213 อ่าน
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