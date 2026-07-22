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อาลัย น้องไข่มุก วัย 14 ปี ถูกอดีต ผอ. เมาแล้วขับ พุ่งข้ามเลนชนดับ ก่อนถึงบ้าน 1 กม.


          น้องไข่มุก วัย 14 ปี เสียชีวิตจากเหตุอดีต ผอ. เมาแล้วขับพุ่งข้ามเลนชน ขณะที่ยายเผยเศร้า เหลืออีกเพียง 1 กิโลเมตรก็จะถึงบ้าน 

น้องไข่มุก



          จากเกิดอุบัติเหตุ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ขับรถกระบะข้ามเลนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ  ด.ญ.ภาสิณี หรือ น้องไข่มุก วัย 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนแม่ทะวิทยา และเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนจนเสียชีวิต บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันบางจาก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  

          หลังเกิดเหตุพบว่า ผู้ขับรถกระบะเป็นชายอายุ 63 ปี อดีตข้าราชการครูเกษียณอายุ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ทะ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบมีค่า 171 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดี พร้อมแจ้งข้อหา ขับรถในขณะมึนเมาสุรา และ ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

          จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ น้องไข่มุกเพิ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนและกำลังเดินทางกลับบ้าน โดยเหลือระยะทางอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงที่พัก ขณะที่รถกระบะของคู่กรณีขับมาจากตัวอำเภอแม่ทะ มุ่งหน้าไปทางบ้านแม่ทะ ก่อนมีลักษณะส่ายไปมาและข้ามเลนพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตที่ขับมาตามช่องทางปกติ ส่งผลให้ทั้งรถและร่างของผู้เสียชีวิตไถลไปไกลหลายเมตร


น้องไข่มุก
ภาพจาก โรงเรียนแม่ทะวิทยา ลำปาง 

          ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 บรรยากาศที่วัดพรหมพิราม ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของน้องไข่มุก พบเพื่อนนักเรียน ครู และผู้ที่รู้จักทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง

          ด้านยายของน้องไข่มุก เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า หลานสาวกำลังขี่รถกลับจากไปส่งเพื่อน และเหลือระยะทางเพียงประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงบ้าน แต่กลับมาเกิดเหตุสลดเสียก่อน พร้อมระบุว่าหลังเกิดเหตุ คู่กรณีได้เดินทางมาพบครอบครัวแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ครอบครัวยังต้องการจัดพิธีศพให้หลานสาวเป็นลำดับแรก เนื่องจากยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและยังไม่พร้อมพูดคุยรายละเอียดอื่น


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Lampang Variety - ลำปางวาไรตี้ ข่าว,รีวิว



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อาลัย น้องไข่มุก วัย 14 ปี ถูกอดีต ผอ. เมาแล้วขับ พุ่งข้ามเลนชนดับ ก่อนถึงบ้าน 1 กม. อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:08:00 1,278 อ่าน
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