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เด็กมาขอทำพาร์ตไทม์ เจ้าของร้านนึกว่าลำบาก เห็นใจ-ให้ทำโอที เพิ่งรู้ความจริงตอนเห็นบ้าน

          เจ้าของร้านอาหารรับเด็กพาร์ตไทม์ แต่งตัวเรียบ ๆ ขยันตั้งใจ นึกว่าคงลำบาก สุดเห็นใจหาทางให้โอทีเพิ่ม เพิ่งรู้ความจริงตอนเห็นบ้าน ชื่นชมเลี้ยงลูกมาดีมาก


เด็กจน

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Soha รายงานเรื่องราวซึ่งเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ของเวียดนาม เมื่อเจ้าของร้านอาหารเมนูหอยทากในจังหวัดกว๋างนิญ เพิ่งจะรับเด็กพาร์ตไทม์เข้ามาทำงานใหม่ จากลักษณะของเด็กคนนี้ที่แต่งตัวเรียบง่าย สบาย ๆ แถมยังตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็ง ทำให้เจ้าของร้านเอ็นดูและเห็นใจอย่างมาก คิดว่าทางบ้านเด็กชายคงมีฐานะไม่ดีนัก แต่ใครจะคิดว่าความจริงกลับถูกเปิดเผยในวันที่ฝนตก 

เด็กจน
ภาพจาก TikTok @hoaitramoc

          เจ้าของร้านสาวเผยว่า เด็กชายที่ยังเรียนอยู่ชั้น ม.2 คนนี้ เป็นคนติดต่อเธอมาทางเฟซบุ๊กเพื่อขอทำงานพาร์ตไทม์ช่วงปิดเทอมฤดูร้อน เมื่อเห็นความตั้งใจมุ่งมั่นของเขาเลยคิดว่าเด็กชายคงลำบาก จึงตกลงรับเด็กคนนี้มาทำงานเป็นพนักงานที่ร้านอาหาร 

เด็กจน
ภาพจาก TikTok @hoaitramoc

          ทุก ๆ วันตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. เด็กชายจะคอยรับออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหาร รวมถึงทำความสะอาดร้านอย่างขยันขันแข็ง แถมยังหัวไว เต็มใจที่จะทำงานหนัก ด้วยเหตุนี้เธอจึงตกลงให้เขาทำงานพาร์ตไทม์เพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงด้วย เพื่อให้เขาได้เงินเพิ่มอีก 40,000 ดอง (ราว 50 บาท)

          เด็กชายทำงานอยู่ที่ร้านได้ราว 1 สัปดาห์ กระทั่งวันหนึ่งที่มีฝนตกช่วงปิดร้าน เจ้าของร้านเห็นว่าไม่มีญาติหรือใครมารับเด็กคนนี้ จึงอาสาจะขับรถไปส่งเขาที่บ้านให้ 

เด็กจน
ภาพจาก TikTok @hoaitramoc

          เนื่องจากเธอเป็นคนต่างถิ่นที่มาเปิดร้านที่นี่ จึงไม่รู้จักคนในพื้นที่นัก จนเมื่อพาเด็กชายไปส่งบ้านถึงรู้ว่าจริง ๆ แล้วบ้านของเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่ไกลร้านเลย ขี่จักรยานแค่ 1 นาทีก็ถึงแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ตะลึงจริง ๆ ก็คือสภาพบ้านของเขาที่ห่างไกลจากความยากจนอย่างมาก

เด็กจน
ภาพจาก TikTok @hoaitramoc

          กลายเป็นว่าบ้านของเด็กคนนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ 3 ชั้น ที่ดูหรูตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้าน ขณะที่เด็กชายแค่ยิ้มเฉย ๆ ไม่ได้พูดอะไรมาก 

          เจ้าของร้านเล่าว่า ในวันแรกที่เด็กคนนี้มาทำงานที่ร้าน ย่ากับพี่ชายของเขายังตามมาคอยดูเขาทำงานที่ร้านด้วย และหลังจากที่เธอไปส่งเขาที่บ้านในวันนั้น เด็กชายก็ยังคงมาทำงานตามปกติ จนมีวันหนึ่งเขามาขอลางาน 1 สัปดาห์ เพื่อไปเที่ยวเกาหลีใต้กับที่บ้าน ได้ยินแบบนั้นเจ้าของร้านก็ยิ้มแห้ง หัวเราะออกมาเล็กน้อย เพราะแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำ

เด็กจน
ภาพจาก TikTok @hoaitramoc

          ทั้งนี้ แม้ฐานะที่แท้จริงของเด็กพาร์ตไทม์คนนี้จะน่าประหลาดใจ แต่มันทำให้เจ้าของร้านสาวชื่นชมเด็กคนนี้มากขึ้น ในความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเลือกที่จะมาหาประสบการณ์ในการทำงานด้วยตัวเอง ไม่ได้อยู่บ้านสบายไปวัน ๆ พร้อมกันนั้นเธอยังชื่นชมครอบครัวของเด็กที่เลี้ยงลูกมาได้ดีขนาดนี้ด้วย



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 


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