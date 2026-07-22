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เช็กพิกัดถนนดังปิด 1 เลนจราจรขาเข้าเมือง 23 ก.ค. - 21 ส.ค. เสี่ยงรถติดหนึบ

          ปิด 1 เลนจราจร ถนนรังสิต-นครนายก ฝั่งขาเข้าเมือง ชี้พิกัดอยู่ตรงจุดไหน ระวังรถติดระนาวซึ่งคนในพื้นที่บ่น ปิดเป็นเวลา 1 เดือน

ถนนรังสิต-นครนายก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณยุคหิน ออย

          การซ่อมถนนนับเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้การจราจรติดขัดกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นขาเข้าออกเมือง จำนวนเลนน้อย ยิ่งได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอมรายงานว่า บริเวณถนนรังสิต-นครนายก ช่วงหนึ่ง มีการติดป้ายแจ้งปิดการจราจร 1 ช่องทาง เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อขนาด 1,200 มิลลิเมตร ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2569

ถนนรังสิต-นครนายก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณยุคหิน ออย

          ด้านคนในพื้นที่ที่ใช้ถนนดังกล่าวสัญจรเป็นประจำ ต่างเซ็งไปตามกัน เพราะการปิด 1 เลน ก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางมหาศาล บางคนก็ไปสืบพิกัดแบบละเอียดว่าอยู่จุดไหน จนพบว่า เป็นฝั่งขาเข้าเมือง ย่านคลอง 2-3

ถนนรังสิต-นครนายก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณยุคหิน ออย


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เช็กพิกัดถนนดังปิด 1 เลนจราจรขาเข้าเมือง 23 ก.ค. - 21 ส.ค. เสี่ยงรถติดหนึบ โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:51:54 1,807 อ่าน
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