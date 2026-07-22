มหาเศรษฐี เปย์ปีละ 8.4 ล้าน จ้างทีมเลี้ยงลูกครบวงจร ยันคุ้มค่า เพื่อเวลาคุณภาพกับลูก

ครอบครัวเศรษฐี ยอมจ่ายปีละ 8.4 ล้าน จ้างทีมงานอาชีพ ทำหน้าที่เลี้ยงลูกทั้งระบบ จัดการหมดตั้งแต่อาบน้ำ พาเข้านอน ยันสอนเข้าส้วม ยันคุ้มค่า ได้ใช้เวลาโฟกัสแค่ลูก
วันที่ 18 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า การจ้างทีมงานมาดูแลลูกแบบเต็มระบบในบ้าน กำลังเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงในกลุ่มครอบครัวผู้มีอันจะกินในสหรัฐฯ เมื่อคนรวยเหล่านี้ยอมจ่ายเงินปีละเป็นแสนดอลลาร์ เพื่อจ้างทีมงานระดับมืออาชีพมาช่วยเลี้ยงลูกแทนทุกอย่าง ตั้งแต่การอาบน้ำ เล่านิทานก่อนนอน หรือแม้กระทั่งฝึกลูกเข้าห้องน้ำ เพื่อให้ตัวเองสามารถใช้เวลาว่างจากการทำงานโฟกัสกับลูก ๆ ได้อย่างเต็มที่
หนึ่งในเศรษฐีระดับอัลตร้าริชที่ยอมจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้ ก็คือ คริสทีน แลนดิส ซีอีโอบริษัท Peacock Parent กับสามีของเธอ ที่ยอมจ่ายปีละ 250,000 ดอลลาร์ (ราว 8.4 ล้านบาท) ให้กับ "ทีมผู้ช่วยประจำครอบครัว" มาทำหน้าที่ภายในบ้านทุก ๆ อย่าง อาทิ เชฟส่วนตัว แม่บ้าน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จนเป็นทีมอันแสนสมบูรณ์แบบในการเลี้ยงลูกทั้ง 2 คน
"ทุก ๆ ชั่วโมงที่ฉันไม่ต้องวุ่นวายกับงาน คือชั่วโมงที่ฉันจะได้อยู๋กับลูก ๆ ฉันอย่างเต็มที่ค่ะ" แลนดิส เผยกับ Wall Street Journal
ภาพจาก Instagram thechristinelandis
หลายคนคงสงสัย ว่าคนที่จ้างคนอื่นมาดูลูกแทนทุกด้านแบบนี้ จะมีความกังวลไหมว่า "ลูกจะรู้ไหมว่าใครเป็นแม่" เลนดิส ยอมรับว่าเธอเคยรู้สึกไม่มั่นใจในจุดนั้นมาก่อน หลังได้ยินลูกบอกกับพี่เลี้ยงว่า "หนูรักคุณ" แต่สุดท้ายความรู้สึกนั้นก็ผ่านพ้นไป เธอมั่นใจว่า "ไม่มีทางที่ลูก ๆ จะไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ของพวกเขา" พร้อมย้ำว่าความผูกพันและความรักของแม่ลูกนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะทดแทนได้
อนึ่ง ทุกวันนี้พ่อแม่เศรษฐีไม่ได้จ้างแค่พี่เลี้ยงมาดูแลลูกเท่านั้น แต่จะจ้าง "ผู้ช่วยประจำครอบครัว" มาจัดการงานทุกอย่างเกี่ยวกับลูกแทน ตั้งแต่ช่วยอาบน้ำ เลี้ยงเด็ก เล่านิทานก่อนนอน ทำธุระต่าง ๆ รวมถึงจัดการงานภายในบ้าน ทำให้พ่อแม่มีเวลาว่างมาโฟกัสกับสิ่งที่มองว่าเป็น "ช่วงเวลาคุณภาพ" กับลูก ๆ แทน
โดยในบรรดาทีมผู้ช่วยเหล่านี้ ยังมีแม้กระทั่งเชฟสำหรับทารก ที่จะทำหน้าที่ปรุงอาหารบดสำหรับทารกระดับพรีเมียม ไปจนถึงที่ปรึกษาด้านการฝึกเข้าห้องน้ำระดับไฮเอนด์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนลูกขี่จักรยาน ซึ่งค่าบริการนั้นไม่ใช่ถูก ๆ เลย
ภาพจาก Instagram thechristinelandis
พบว่าที่ปรึกษาด้านการฝึกเข้าห้องน้ำ อาจคิดค่าบริการตั้งแต่ 600 ดอลลาร์ (ราว 20,000 บาท) ไปจนถึงเกือบ 5,000 ดอลลาร์ (ราว 168,000 บาท) สำหรับบริการหลายวัน ขณะที่โค้ชสอนขี่จักรยานอาจคิดค่าบริการมากกว่า 400 ดอลลาร์ (ราว 13,000 บาท)
ยังมีแม้แต่คนที่จะช่วยจัดกระเป๋าให้ลูก ๆ นำไปเข้าค่ายซัมเมอร์ได้ โดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ 125 ดอลลาร์ (ราว 4,200 บาท)
ด้าน เซธ นอร์แมน กรีนเบิร์ก จากบริษัทจัดหาคนทำงานบ้าน Pavillion Agency เผยว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจมา 62 ปี พวกเธอไม่เคยยุ่งขนาดนี้มาก่อน "เรายุ่งกว่าที่เคยเป็นมา ทั้งสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ กำลังสร้างเศรษฐีและมหาเศรษฐีมากมาย"
ภาพจาก Instagram thechristinelandis
ด้าน เอ็มมา เกรเด นักธุรกิจผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Skims และ Good American ของตระกูลคาร์ดาเชียน ก็พึ่งพาผู้ช่วยประจำบ้านในการดูแลลูกทั้ง 4 คนของเธอเช่นกัน โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า ถ้าการได้รับความช่วยเหลือเรื่องเหล่านั้น หมายความว่าเธอสามารถใช้เวลาของตัวเอง โฟกัสกับช่วงเวลาสำคัญร่วมกับลูก ๆ ได้ เธอไม่ได้มองว่านั่นคือการจ้างคนอื่นมาเลี้ยงลูก แต่เป็นความตั้งใจของเธอในการเลือกว่าจะใช้เวลาไปกับอะไรมากกว่า
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post