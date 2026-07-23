เคยเห็นไหม ? พาสปอร์ต 5 สี แต่ละประเภทต่างกันยังไง ดูเลยออกให้กับใครบ้าง

เคยเห็นไหม ? พาสปอร์ต 5 สี แต่ละประเภทต่างกันยังไง ออกให้กับใครบ้าง นอกจากเล่มสีน้ำตาลที่คุ้นเคย ยังมีสีไหนอีก
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
หนังสือเดินทางธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป
ใช้สำหรับ : ท่องเที่ยว เรียน ทำงาน ฯลฯ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
หนังสือเดินทางราชการ สำหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ
ใช้สำหรับ : ปฏิบัติภารกิจทางราชการ ใช้เดินทางส่วนตัวไม่ได้ อายุเล่มไม่เกิน 5 ปี
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือเดินทางพระ และหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
ใช้สำหรับ : เดินทางเร่งด่วน หรือพาสปอร์ตสูญหายในต่างประเทศ หรือออกให้พระและชาวมุสลิม เพื่อไปประกอบพิธี (กรณีพิเศษ)
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
หนังสือเดินทางฉุกเฉิน ออกให้เพื่อใช้เดินทางกลับไทยเท่านั้น
ใช้สำหรับ : กรณีเล่มหาย/หมดอายุในต่างประเทศ ซึ่งมีอายุใช้งานสั้นมาก คือไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
หนังสือเดินทางทูต ออกให้กับบุคคลสำคัญ/ทูต บุคคลทั่วไปไม่สามารถออกได้
ใช้สำหรับ : ปฏิบัติภารกิจทางทูต ซึ่งอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือตามตำแหน่งและภารกิจ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะถือพาสปอร์ตสีไหน แต่ถ้าเป็น "พาสปอร์ตปลอม" มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งคนทำ คนขาย และคนใช้
- ปลอมพาสปอร์ต : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท
- ใช้พาสปอร์ตปลอม : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท
- ขาย/จัดหาพาสปอร์ตปลอม : จำคุก 3-20 ปี และปรับ 60,000-400,000 บาท (โทษหนักที่สุด)
นอกจากนี้ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีเพิ่มตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ห้ามเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ทันที
พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางของไทยนั้น หลายคนคงพอรู้อยู่แล้วว่ามีอยู่หลายรูปแบบ โดยสังเกตได้จากสีของเล่ม ซึ่งจะออกให้เฉพาะกลุ่มบุคคล และมีวัตถุประสงค์ต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะเคยเห็นพาสปอร์ตสีต่าง ๆ ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูกัน
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
จากข้อมูลของ ตำรวจสอบสวนกลาง เผยว่า พาสปอร์ตประเทศไทยแบ่งออกได้ 5 สี ดังนี้
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
สีน้ำตาล
หนังสือเดินทางธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป
ใช้สำหรับ : ท่องเที่ยว เรียน ทำงาน ฯลฯ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
สีน้ำเงิน
หนังสือเดินทางราชการ สำหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ
ใช้สำหรับ : ปฏิบัติภารกิจทางราชการ ใช้เดินทางส่วนตัวไม่ได้ อายุเล่มไม่เกิน 5 ปี
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
สีเขียว
หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือเดินทางพระ และหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
ใช้สำหรับ : เดินทางเร่งด่วน หรือพาสปอร์ตสูญหายในต่างประเทศ หรือออกให้พระและชาวมุสลิม เพื่อไปประกอบพิธี (กรณีพิเศษ)
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
สีขาว
หนังสือเดินทางฉุกเฉิน ออกให้เพื่อใช้เดินทางกลับไทยเท่านั้น
ใช้สำหรับ : กรณีเล่มหาย/หมดอายุในต่างประเทศ ซึ่งมีอายุใช้งานสั้นมาก คือไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
สีแดง
หนังสือเดินทางทูต ออกให้กับบุคคลสำคัญ/ทูต บุคคลทั่วไปไม่สามารถออกได้
ใช้สำหรับ : ปฏิบัติภารกิจทางทูต ซึ่งอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือตามตำแหน่งและภารกิจ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะถือพาสปอร์ตสีไหน แต่ถ้าเป็น "พาสปอร์ตปลอม" มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งคนทำ คนขาย และคนใช้
- ปลอมพาสปอร์ต : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท
- ใช้พาสปอร์ตปลอม : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท
- ขาย/จัดหาพาสปอร์ตปลอม : จำคุก 3-20 ปี และปรับ 60,000-400,000 บาท (โทษหนักที่สุด)
นอกจากนี้ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีเพิ่มตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ห้ามเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ทันที
ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง