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เคยเห็นไหม ? พาสปอร์ต 5 สี แต่ละประเภทต่างกันยังไง ดูเลยออกให้กับใครบ้าง

          เคยเห็นไหม ? พาสปอร์ต 5 สี แต่ละประเภทต่างกันยังไง ออกให้กับใครบ้าง นอกจากเล่มสีน้ำตาลที่คุ้นเคย ยังมีสีไหนอีก 

พาสปอร์ต 5 สี ต่างกันยังไง

          พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทางของไทยนั้น หลายคนคงพอรู้อยู่แล้วว่ามีอยู่หลายรูปแบบ โดยสังเกตได้จากสีของเล่ม ซึ่งจะออกให้เฉพาะกลุ่มบุคคล และมีวัตถุประสงค์ต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะเคยเห็นพาสปอร์ตสีต่าง ๆ ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูกัน

พาสปอร์ต 5 สี ต่างกันยังไง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

          จากข้อมูลของ ตำรวจสอบสวนกลาง เผยว่า พาสปอร์ตประเทศไทยแบ่งออกได้ 5 สี ดังนี้ 

พาสปอร์ต 5 สี ต่างกันยังไง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

สีน้ำตาล

          หนังสือเดินทางธรรมดา สำหรับบุคคลทั่วไป

          ใช้สำหรับ : ท่องเที่ยว เรียน ทำงาน ฯลฯ 

พาสปอร์ต 5 สี ต่างกันยังไง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

สีน้ำเงิน

          หนังสือเดินทางราชการ สำหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ

          ใช้สำหรับ : ปฏิบัติภารกิจทางราชการ ใช้เดินทางส่วนตัวไม่ได้ อายุเล่มไม่เกิน 5 ปี

พาสปอร์ต 5 สี ต่างกันยังไง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

สีเขียว

          หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือเดินทางพระ และหนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์

          ใช้สำหรับ : เดินทางเร่งด่วน หรือพาสปอร์ตสูญหายในต่างประเทศ หรือออกให้พระและชาวมุสลิม เพื่อไปประกอบพิธี (กรณีพิเศษ)

พาสปอร์ต 5 สี ต่างกันยังไง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

สีขาว

          หนังสือเดินทางฉุกเฉิน ออกให้เพื่อใช้เดินทางกลับไทยเท่านั้น

          ใช้สำหรับ : กรณีเล่มหาย/หมดอายุในต่างประเทศ ซึ่งมีอายุใช้งานสั้นมาก คือไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี 

พาสปอร์ต 5 สี ต่างกันยังไง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

สีแดง

          หนังสือเดินทางทูต ออกให้กับบุคคลสำคัญ/ทูต บุคคลทั่วไปไม่สามารถออกได้

          ใช้สำหรับ : ปฏิบัติภารกิจทางทูต ซึ่งอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือตามตำแหน่งและภารกิจ

          ทั้งนี้ ไม่ว่าจะถือพาสปอร์ตสีไหน แต่ถ้าเป็น "พาสปอร์ตปลอม" มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งคนทำ คนขาย และคนใช้ 

          - ปลอมพาสปอร์ต : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท

          - ใช้พาสปอร์ตปลอม : จำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บาท

          - ขาย/จัดหาพาสปอร์ตปลอม : จำคุก 3-20 ปี และปรับ 60,000-400,000 บาท (โทษหนักที่สุด)

          นอกจากนี้ผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีเพิ่มตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ห้ามเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ ทันที


ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง



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เคยเห็นไหม ? พาสปอร์ต 5 สี แต่ละประเภทต่างกันยังไง ดูเลยออกให้กับใครบ้าง โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:25:10
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