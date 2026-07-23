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พิราบทองคำ ความภูมิใจของพ่อแม่ แลกได้เพื่ออนาคตลูก สวยจนทึ่ง แถมได้ราคาว้าว !

           พิราบทองคำ ความภูมิใจของพ่อแม่ แลกได้เพื่ออนาคตลูก คนทึ่งสวยจนน่าเสียดาย แถมได้ราคาสุดว้าว ชิ้นนี้เป็นแสน !

พิราบทองคำ


           บางครั้งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพ่อแม่ ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ยอมสละได้เสมอ เพื่ออนาคตของลูก ๆ ดังเช่นกรณีล่าสุดที่ TikTok @bussabongsomphamit ของนะโมบ้านช่างทอง นำมาเผยเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2569 เผยให้เห็น "พิราบทองคำ" ขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือ ซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศการฝึกนกพิราบ ที่ผู้ปกครองตัดสินใจนำมาขายให้กับทางร้าน

           โดยพบว่าพิราบทองคำนี้ มีน้ำหนักก่อนหลอมอยู่ที่ 37.53 กรัม เป็นทอง 98.98% หลังจากหลอมได้เป็นทองคำก้อนเนื้อสวย 98.94% หนัก 37.47 กรัม ซึ่งสามารถขายได้ราคา 161,000 บาท 

พิราบทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit



           ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมในความสวยงามของพิราบทองคำนี้ ซึ่งมีงานดีเทลดีมาก แถมยังเป็นทอง 98% แต่หลายคนก็แอบเสียดายที่เจ้าของต้องนำมาหลอม แทนที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลาน

           อย่างไรก็ตาม ทางร้านได้เข้ามาตอบว่า ที่บ้านของลูกค้ามีพิราบทองคำนี้ประมาณ 10 กว่าตัว แต่บังเอิญลูกสาวเรียนแพทย์ ต้องใช้เงินเยอะ จึงนำมาขายเพื่อจ่ายค่าเทอมให้ลูก  

           ซึ่งหลายคนก็เข้าใจ เจ้าของย่อมมีสิทธิทำอะไรกับทองก็ได้ และการจะนำทรัพย์สินมีค่ามาขายเอาเงินมาดูแลลูกหลาย ก็เป็นสิ่งที่คนนอกไม่ควรจะวิจารณ์

พิราบทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

พิราบทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

พิราบทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

พิราบทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit

พิราบทองคำ
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit



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พิราบทองคำ ความภูมิใจของพ่อแม่ แลกได้เพื่ออนาคตลูก สวยจนทึ่ง แถมได้ราคาว้าว ! โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:57:17 2,691 อ่าน
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