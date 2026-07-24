รพ.อ่างทอง ยอมรับ มีการกินข้าวเที่ยงใกล้ ICU เด็ก หลังแม่โวยเป็นเหตุลูก 5 วันเสียชีวิต

โรงพยาบาลอ่างทอง ยอมรับ มีการกินข้าวในห้อง ICU จริง ใกล้กับเตียงเด็ก มีเพียงม่านพลาสติกกั้นเอาไว้ หลังมีทารก 5 วันเสียชีวิต
ล่าสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า โรงพยาบาลอ่างทอง มีการแถลงยอมรับเรื่องนี้ว่า มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในห้อง ICU และใกล้กับบริเวณรักษาผู้ป่วยเด็ก มีเพียงม่านพลาสติกกั้นไว้จริง ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม และจะต้องมีการทบทวนถึงพฤติกรรมเหล่านี้อีกครั้ง ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทันที
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณีที่ทารกอายุ 5 วัน คลอดก่อนกำหนด แต่กลับเสียชีวิตภายในห้อง ICU พร้อมกับเจอบุคลากรทางการแพทย์นั่งกินข้าวอยู่ในนั้น จนทำให้แม่สงสัยเรื่องความสะอาด ว่านี่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตได้
ล่าสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า โรงพยาบาลอ่างทอง มีการแถลงยอมรับเรื่องนี้ว่า มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในห้อง ICU และใกล้กับบริเวณรักษาผู้ป่วยเด็ก มีเพียงม่านพลาสติกกั้นไว้จริง ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม และจะต้องมีการทบทวนถึงพฤติกรรมเหล่านี้อีกครั้ง ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทันที
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เบื้องต้นโรงพยาบาลเสียใจและรับฟังข้อเสนอแนะจากญาติผู้เสียชีวิต และจะทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์