HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รพ.อ่างทอง ยอมรับ มีการกินข้าวเที่ยงใกล้ ICU เด็ก หลังแม่โวยเป็นเหตุลูก 5 วันเสียชีวิต

          โรงพยาบาลอ่างทอง ยอมรับ มีการกินข้าวในห้อง ICU จริง ใกล้กับเตียงเด็ก มีเพียงม่านพลาสติกกั้นเอาไว้ หลังมีทารก 5 วันเสียชีวิต

โรงพยาบาลอ่างทอง

          จากกรณีที่ทารกอายุ 5 วัน คลอดก่อนกำหนด แต่กลับเสียชีวิตภายในห้อง ICU พร้อมกับเจอบุคลากรทางการแพทย์นั่งกินข้าวอยู่ในนั้น จนทำให้แม่สงสัยเรื่องความสะอาด ว่านี่อาจเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตได้

          ล่าสุด วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า โรงพยาบาลอ่างทอง มีการแถลงยอมรับเรื่องนี้ว่า มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในห้อง ICU และใกล้กับบริเวณรักษาผู้ป่วยเด็ก มีเพียงม่านพลาสติกกั้นไว้จริง ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม และจะต้องมีการทบทวนถึงพฤติกรรมเหล่านี้อีกครั้ง ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทันที

โรงพยาบาลอ่างทอง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

โรงพยาบาลอ่างทอง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

โรงพยาบาลอ่างทอง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          เบื้องต้นโรงพยาบาลเสียใจและรับฟังข้อเสนอแนะจากญาติผู้เสียชีวิต และจะทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รพ.อ่างทอง ยอมรับ มีการกินข้าวเที่ยงใกล้ ICU เด็ก หลังแม่โวยเป็นเหตุลูก 5 วันเสียชีวิต โพสต์เมื่อ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:55:31 1,798 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย