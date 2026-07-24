เปิดภาพจับกาแฟปลอมยี่ห้อดังที่ใคร ๆ ก็เคยกิน เห็นเบื้องหลังแล้ว ไม่ได้มาตรฐานสุด ๆ

เปิดเบื้องหลังการผลิต หลังจับกาแฟปลอมยี่ห้อดังมาก ใคร ๆ ก็เคยกิน กว่า 2.2 แสนชิ้น ไม่รู้ส่งตรงถึงปากใครบ้าง ไม่ได้มาตรฐานสุด ๆ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทลายโรงงานผลิตสินค้าปลอม ยึดเนสกาแฟ โอวัลติน ดาวน์นี่ กว่า 2.2 แสนชิ้น เตือนผู้บริโภคเสี่ยงได้รับสินค้ามาตรฐานต่ำ โดยสาเหตุการจับกุมมาจากประชาชนร้องเรียนหลังซื้อสินค้า แล้วรู้สึกว่ารสชาติผลิตภัณฑ์ต่างจากเดิม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
การตรวจค้น ตำรวจนำกำลังบุกค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ จ.สระบุรี และกรุงเทพมหานคร ยึดของกลาง จำนวน 226,720 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 2,629,700 บาท
ผู้ต้องหามี 4 ราย คือ
1. นายเกษตร อายุ 59 ปี
2. นายชาญ อายุ 55 ปี
3. นายฉัตรนุวัตร อายุ 47 ปี
4. นายวันชนะ อายุ 40 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และราคา หากพบสินค้าราคาถูกผิดปกติหรือมีลักษณะน่าสงสัย ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจเป็นสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานและเสี่ยงต่อสุขภาพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ.