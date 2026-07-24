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เดือด แก๊งต่างชาติเสียงดังลั่น ป่วน BTS ซ้ำพูดเตือนเจอเหยียดใส่ ชูนิ้วกลางเย้ยคนไทย

          คลิปเดือด แก๊งวัยรุ่นต่างชาติป่วนส่งเสียงดังบน BTS พอคนไทยเตือนกลับโดนสวนเหยียด ขอโทษที่เอาเงินมาให้ ชูนิ้วกลางเย้ย ซ้ำครูผสมโรงด่าหยาบ


วัยรุ่นต่างชาติส่งเสียงดังบน BTS

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้ TikTok @1234aaawry เผยคลิปพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคล้ายกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นพากันส่งเสียงดังรบกวนในขบวนไม่หยุด แต่เมื่อผู้โดยสารคนไทยเลือกที่จะพูดตักเตือน กลับถูกกลุ่มดังกล่าวโต้เถียงและด่าทออย่างหยาบคาย บางช่วงเหยียดว่า ขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณ ซ้ำครูผู้ดูแลไม่ห้ามปราม แต่ด่าซ้ำใส่คนที่ตักเตือนอีกด้วย

          เจ้าของเรื่องราวเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถไฟฟ้า BTS สายสีลม ช่วงก่อนถึงสถานีศาลาแดง โดยก่อนรถไฟจะจอดมีเสียงตะโกนดังมาจากด้านนอก เมื่อประตูเปิดออกก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติจำนวนมากขึ้นมาบนขบวน พร้อมพูดคุยและส่งเสียงดังตลอดเวลา แม้ผู้โดยสารบางคนจะใส่หูฟังอยู่ก็ยังได้ยินเสียงอย่างชัดเจน

วัยรุ่นต่างชาติส่งเสียงดังบน BTS
ภาพจาก TikTok @1234aaawry

          เจ้าของคลิปจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ไว้ ก่อนกล่าวตักเตือนให้กลุ่มดังกล่าวช่วยลดระดับเสียงลง พร้อมอธิบายว่าเป็นพื้นที่สาธารณะและไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่น ระหว่างนั้นมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มบางคนพยายามใช้มือบังกล้องและปัดโทรศัพท์ไม่ให้บันทึกภาพอีกด้วย

          อย่างไรก็ตาม คำตักเตือนกลับทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น เมื่อหนึ่งในนักท่องเที่ยวชายถามกลับด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่า "มีปัญหาอะไร ?" ขณะที่นักท่องเที่ยวหญิงอีกคนชี้แจงว่ากลุ่มของตนยังไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อไปที่ใด จึงต้องคุยกัน ก่อนจะเย้ยกลับว่า "ขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาเข้าประเทศคุณ"

          หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำรุนแรง โดยฝ่ายนักท่องเที่ยวระบุว่า ที่ส่งเสียงดังเพราะไกด์ไม่ได้แจ้งข้อมูลเรื่องสถานีปลายทาง ขณะที่หญิงสาวยืนยันว่าทุกคนควรเคารพมารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะ พร้อมระบุว่าไม่ควรใช้การเป็นนักท่องเที่ยวเป็นเหตุผลในการรบกวนผู้โดยสารคนอื่น

วัยรุ่นต่างชาติส่งเสียงดังบน BTS
ภาพจาก TikTok @1234aaawry

          นอกจากนี้เจ้าของคลิปยังระบุว่า ผู้หญิงที่คาดว่าเป็นครูหรือผู้ดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยว ไม่ได้เข้ามาห้ามปรามหรือช่วยควบคุมสถานการณ์ แต่กลับใช้ถ้อยคำหยาบคายว่า "F*ck you" ใส่หญิงสาวหลายครั้ง พร้อมอ้างว่าเด็กอยู่ในช่วงวัยรุ่น จึงไม่สามารถทำให้เงียบได้ ขณะที่หญิงสาวตอบกลับว่า "นี่ประเทศไทยนะ ลองให้เด็กเงียบดู แล้วคุณจะรู้ว่า BTS บ้านเราเงียบแค่ไหน" 

          ระหว่างเกิดเหตุมีการยั่วยุจากกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายครั้ง รวมถึงการแสดงท่าทางไม่เหมาะสม ขณะที่ช่วงท้ายของเหตุการณ์ นักท่องเที่ยวบางรายกล่าวว่าจะเรียกตำรวจ โดยอ้างว่ามีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่ในกลุ่ม แต่หญิงสาวตอบกลับว่า "เรียกตำรวจมาเลย"

วัยรุ่นต่างชาติส่งเสียงดังบน BTS
ภาพจาก TikTok @1234aaawry

          เมื่อรถไฟฟ้าถึงสถานีถัดไป กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ลงจากขบวน แต่ยังตะโกนประชดด่า เคาะกระจก และชูนิ้วกลาง ก่อนทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไป

          ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือคำพูด "ขอโทษที่เอาเงินมาเข้าประเทศคุณ" มองว่าเป็นการทำตัวไร้มารยาทและไม่เคารพกฎของประเทศอื่น ซึ่งการเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่ข้ออ้างในการส่งเสียงดังหรือรบกวนผู้อื่นในพื้นที่สาธารณะให้คนส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจเช่นนี้ 

วัยรุ่นต่างชาติส่งเสียงดังบน BTS
ภาพจาก TikTok @1234aaawry

          นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนเจอตัวคนต่างชาติในคลิป พร้อมกดดันไปยังต้นสังกัดและชาวเน็ตอิตาลีให้เข้ามาช่วยกันจัดการสั่งสอน เพื่อไม่ให้ประเทศต้องมาเสียชื่อเสียงจากคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มนี้
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เดือด แก๊งต่างชาติเสียงดังลั่น ป่วน BTS ซ้ำพูดเตือนเจอเหยียดใส่ ชูนิ้วกลางเย้ยคนไทย อัปเดตล่าสุด 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:23:43 3,617 อ่าน
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