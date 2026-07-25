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มารับผู้ป่วยเคสนี้ ทำกู้ภัยหัวใจจะวาย ฮือฮากันทั้ง รพ. เผยแล้วทำไมอยู่สภาพนี้

          กู้ภัยหัวใจแทบวาย เจอผู้ป่วยสภาพนี้ แถมฮือฮากันทั้งโรงพยาบาล เผยแล้วทำไมมาอยู่สภาพนี้ คนขำเอ็นดูใครก่อนดี ชี้ถ้าเป็นกลางคืน มีวิ่ง ! 

ผีกะ

          กลายเป็นเคสฮือฮาที่ทำเอากู้ภัยหัวใจแทบวาย กับภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ณัฐ ณัฐวัฒน์ อาสาฯ กู้ภัยฮุก31 กุดชุม นำมาเปิดเผยเมื่อวานนี้ (24 กรกฎาคม 2569) พร้อมระบุว่า "น้องทำถึง เห็นคนป่วยครั้งแรกกู้ชีพก็แอบตกใจ ออกรับผีกะส่งโรงพยาบาล"

ผีกะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐ ณัฐวัฒน์

ผีกะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐ ณัฐวัฒน์

          โดยเคสนี้ทางหน่วยกู้ภัยได้เข้ามารับผู้ป่วยหญิง อายุ 16 ปี ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น้องผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง แต่ยังรู้สึกตัวดี เจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล 

ผีกะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐ ณัฐวัฒน์

          สำหรับสภาพที่เห็นอยู่นี้ ทราบว่าน้องแต่งเป็นผีกะ เพื่อแสดงละครในกิจกรรมวันภาษาไทยภายในโรงเรียน ซึ่งเคสนี้เมื่อนำน้องลงจากรถพยาบาล ก็ฮือฮากันทั้งโรงพยาบาลเลยทีเดียว 

          ขณะที่ต่อมา น้องผู้ป่วย ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่า "หนูไม่คิดเลยค่ะว่าจะปวดท้องถูกเวลาแต่ผิดที่"

          งานนี้ชาวเน็ตต่างเอ็นดู ทั้งขำและสงสาร บอกโชคดีที่น้องป่วยตอนกลางวัน หากเจอสภาพนี้ตอนกลางคืนอาจมีวิ่งแล้ว

ผีกะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐ ณัฐวัฒน์

          ทั้งนี้ ทางกู้ภัยได้อัปเดตคลิปภายหลังจากพาน้องส่งโรงพยาบาล เผยให้เห็นน้องผู้ป่วยที่ยืนยิ้มอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมกับถุงยาในมือ โดยระบุว่า "หนูปลอดภัยดี รับยากลับบ้านแล้วนะ"

ผีกะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ณัฐ ณัฐวัฒน์

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มารับผู้ป่วยเคสนี้ ทำกู้ภัยหัวใจจะวาย ฮือฮากันทั้ง รพ. เผยแล้วทำไมอยู่สภาพนี้ อัปเดตล่าสุด 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:24:39 6,038 อ่าน
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