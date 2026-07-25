HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวคนถ่าย แจ้งความแก๊งอิตาลี มองสถานทูตขอโทษเพราะจำเป็น ไม่ได้พูดถึงเธอด้วยซ้ำ

          สาวคนถ่ายคลิปแก๊งวัยรุ่นอิตาลี แจ้งความแล้ว ไม่จบแม้สถานทูตขอโทษ ชี้ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยซ้ำว่าขอโทษใคร แต่ไม่สนับสนุนการล่าแม่มด 
สาวคนถ่าย แจ้งความแก๊งอิตาลี มองสถานทูตขอโทษเพราะจำเป็น ไม่ได้พูดถึงเธอด้วยซ้ำ

         จากกรณีดราม่ากลุ่มวัยรุ่นอิตาลี เสียงดังบนบีทีเอส ก่อนด่าและทำพฤติกรรมหยาบคายใส่สาวไทยที่เข้าไปตักเตือน ดังที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวบนโซเชียลในขณะนี้ 

          ล่าสุด (25 กรกฎาคม 2569) ทางสาวคนถ่ายคลิปได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจแล้ว โดยมีการโพสต์ภาพขณะอยู่ในสถานีตำรวจ พร้อมระบุว่า "รบกวนหน่อยพี่ ๆ คนไทย ที่พอจะรู้ภาษาอิตาลีที่เขาพูดในคลิป รบกวนช่วยแปลเป็นภาษาไทย รวมถึงแจ้งระยะเวลาในคลิปที่เขาด่าเราเป็นภาษาอิตาลีให้เราหน่อยได้ไหมคะ พอดีพี่ตำรวจเขาต้องเอาคำภาษาอิตาลีไปทำสำนวนค่ะ" โดยพบว่าในขั้นตอนการแจ้งความ ต้องระบุเป็นนาทีเลยว่าคำไหนพูดตอนไหน 

สาวคนถ่าย แจ้งความแก๊งอิตาลี มองสถานทูตขอโทษเพราะจำเป็น ไม่ได้พูดถึงเธอด้วยซ้ำ

          ต่อมามีรายงานข่าวว่า คุณซูกัส สาววัย 25 ปี คนถ่ายคลิปได้เข้าแจ้งความเอาผิดคู่กรณีที่ สน.สำเหร่ เอาผิดหมิ่นประมาทซึ่งหน้า-อนาจาร พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า นักเรียนเหล่านี้ เสียงดังมาตั้งแต่อยู่บนชานชาลา ก่อนจะเข้าขบวนรถไฟฟ้าแล้ว เมื่อเข้าไปขบวนรถก็ยังเสียงดังอีก ตัวเองทนมาสักระยะแล้วจึงตัดสินใจตักเตือน ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้จะคุยกันเบาลง แต่ไม่เป็นเช่นนั้น 

          อยากให้ลองนึกภาพว่า วัยรุ่น 20-30 คน พูดเสียงดังพร้อมกันในขบวนรถไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่แคบ ๆ จะเสียงดังขนาดไหน หลังจากนั้นเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ ก็ได้พูดคำหนึ่งคำพร้อมกัน เป็นภาษาอิตาลี ซึ่งมันเป็นคำหยาบแน่นอน เพราะหลังจากพูดคำนี้เสร็จ ทุกคนต่างก็หัวเราะเยาะเย้ย ชอบใจที่ได้ด่าคนไทย

          ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ผู้ใหญ่ที่มากับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้กลับนิ่งเฉย ไม่ได้ห้ามปราม แถมยังพูดอีกว่า เด็กนักเรียนมาเยอะขนาดนี้ จะให้เงียบได้ยังไง รวมถึงบอกว่า 'ฉันเอาเงินมาให้ประเทศของคุณ ยังจะมีปัญหาอีกเหรอ' ซึ่งเป็นคำพูดที่ไร้มารยาทมาก ๆ

          จากนั้นผู้หญิงคนนี้ยังพูดหยาบใส่ว่า ฟักยู ซึ่งเมื่อผู้ใหญ่ไม่ห้ามเด็ก ทำให้เด็กกลุ่มนี้ยิ่งได้ใจ และมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิป

สาวคนถ่าย แจ้งความแก๊งอิตาลี มองสถานทูตขอโทษเพราะจำเป็น ไม่ได้พูดถึงเธอด้วยซ้ำ

          เธอมองว่า คนเราจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ตาม ควรให้เกียรติคนอื่น ๆ ไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นในพื้นที่สาธารณะเช่นนี้ เรื่องแบบนี้คนไทยควรที่จะรักษาสิทธิของตัวเองบ้าง และอยากตั้งคำถามไปยังบีทีเอส ว่าควรมีการจัดการกับกลุ่มคนที่มากันจำนวนมาก จะทำอย่างไรให้ไม่ไปกระทบกับผู้โดยสารคนอื่น

          ทั้งนี้ เธอมองว่าพฤติกรรมของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เข้าข่ายความผิดข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้า และกระทำอนาจาร อย่างไรก็ตาม ก็ต้องปรึกษากับตำรวจอีกครั้ง

          สำหรับกระแสโจมตีของสังคมต่อวัยรุ่นกลุ่มนี้ คุณซูกัสมองว่า ไม่ควรมีใครเจอการล่าแม่มด ถ้าทำตัวดีแต่แรก แต่ถ้าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการสั่งสอนมา สังคมก็จะสั่งสอนพวกเขาเอง

          ส่วนเรื่องที่สถานทูตอิตาลีออกมาขอโทษ เธอมองว่า มันเป็นการขอโทษเพราะความจำเป็น ในเอกสารการขอโทษ มันไม่ได้กล่าวถึงชื่อเธอด้วยซ้ำ แต่โดยส่วนตัว ก็ไม่ได้อยากให้คนไปตามล่าตัวเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ เพราะมันจะไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองไทยด้วย

สาวคนถ่าย แจ้งความแก๊งอิตาลี มองสถานทูตขอโทษเพราะจำเป็น ไม่ได้พูดถึงเธอด้วยซ้ำ

ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวคนถ่าย แจ้งความแก๊งอิตาลี มองสถานทูตขอโทษเพราะจำเป็น ไม่ได้พูดถึงเธอด้วยซ้ำ โพสต์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 21:16:43
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย