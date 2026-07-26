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ดาราโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต อวดความฟิตแบบคุณแม่ลูก 5 เผยวิธีคงหุ่นฉบับตัวมัม
             นักแสดงไต้หวันมาไทย อวดความฟิตในแบบคุณแม่ลูก 5 โชว์ท่ายากริมหาดภูเก็ต ชี้เคล็ดลับดูแลหุ่น คือสิ่งหนึ่งที่ควรทำทุกวัน ไม่ต้องหยุดใช้ชีวิต 

ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต

             วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ ETtody รายงานเรื่องราวของ หลี่มี่ (李宓) ดารานักแสดงไต้หวัน ซึ่งแม้จะมีอายุ 42 ปี พ่วงด้วยตำแหน่งคุณแม่ลูก 5 แต่ยังคงดูแลตัวเองได้ดี โดยล่าสุดเธอก็เพิ่งจะโพสต์ภาพอวดหุ่นอย่างมั่นใจ บนชายหาดภูเก็ต ขณะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
             
             รายงานเผยว่า หลี่มี่ กำลังจะฉลองครบรอบแต่งงานปี 5 ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากให้กำเนิดทายาทที่น่ารัก 5 คน ในจำนวนนี้มีฝาแฝด 2 คู่ ซึ่งแม้ว่าในอดีตเธอจะถูกวิจารณ์เรื่องรอยแตกลายต่าง ๆ แต่หลังจากความพยายามต่าง ๆ เธอก็มีรูปร่างที่สวยงามขึ้นอย่างมาก 

ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
             
             เมื่อมีคนถามว่า คุณแม่ลูก 5 ทำยังไงถึงรักษารูปร่างได้แบบนี้ หลี่มี่เผยว่า ไม่มีเคล็ดลับอะไร แค่ต้องออกกำลังกายทุกวัน แม้แต่ตอนเดินทางไปต่างประเทศ
             
             โดยในภาพขณะมาพักผ่อนที่ภูเก็ต เธอระบุว่า ในขณะที่คนอื่น ๆ ไปภูเก็ตเพื่อนอนอาบแดดบนชายหาด ฉันก็ยังคงออกกำลังกายอยู่ อดไม่ได้ที่จะยืดเส้นยืดสาย เตะ ทรงตัว หรือแม้แต่ต้นบนชายหาด ซึ่งการออกกำลังกายบนพื้นทรายนุ่ม ๆ ทำให้เธอต้องใช้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากกว่าพื้นราบ จึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้น 
             
ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina

ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina

             อย่างไรก็ตาม เธอยังคงไม่ทิ้งการชอบกินของอร่อย โดยบอกว่า วินัยในตัวเองที่แท้จริง ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถสนุกกับชีวิตได้ แต่หมายถึงอย่าลืมที่จะออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับสนุกในการใช้ชีวิตต่างหาก

ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina

ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina

ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina

ดาราไต้หวันโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

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ดาราโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต อวดความฟิตแบบคุณแม่ลูก 5 เผยวิธีคงหุ่นฉบับตัวมัม โพสต์เมื่อ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:27:42 1,068 อ่าน
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