ดาราโชว์ท่ายาก ริมหาดภูเก็ต อวดความฟิตแบบคุณแม่ลูก 5 เผยวิธีคงหุ่นฉบับตัวมัม

นักแสดงไต้หวันมาไทย อวดความฟิตในแบบคุณแม่ลูก 5 โชว์ท่ายากริมหาดภูเก็ต ชี้เคล็ดลับดูแลหุ่น คือสิ่งหนึ่งที่ควรทำทุกวัน ไม่ต้องหยุดใช้ชีวิต
วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ ETtody รายงานเรื่องราวของ หลี่มี่ (李宓) ดารานักแสดงไต้หวัน ซึ่งแม้จะมีอายุ 42 ปี พ่วงด้วยตำแหน่งคุณแม่ลูก 5 แต่ยังคงดูแลตัวเองได้ดี โดยล่าสุดเธอก็เพิ่งจะโพสต์ภาพอวดหุ่นอย่างมั่นใจ บนชายหาดภูเก็ต ขณะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
รายงานเผยว่า หลี่มี่ กำลังจะฉลองครบรอบแต่งงานปี 5 ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากให้กำเนิดทายาทที่น่ารัก 5 คน ในจำนวนนี้มีฝาแฝด 2 คู่ ซึ่งแม้ว่าในอดีตเธอจะถูกวิจารณ์เรื่องรอยแตกลายต่าง ๆ แต่หลังจากความพยายามต่าง ๆ เธอก็มีรูปร่างที่สวยงามขึ้นอย่างมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
เมื่อมีคนถามว่า คุณแม่ลูก 5 ทำยังไงถึงรักษารูปร่างได้แบบนี้ หลี่มี่เผยว่า ไม่มีเคล็ดลับอะไร แค่ต้องออกกำลังกายทุกวัน แม้แต่ตอนเดินทางไปต่างประเทศ
โดยในภาพขณะมาพักผ่อนที่ภูเก็ต เธอระบุว่า ในขณะที่คนอื่น ๆ ไปภูเก็ตเพื่อนอนอาบแดดบนชายหาด ฉันก็ยังคงออกกำลังกายอยู่ อดไม่ได้ที่จะยืดเส้นยืดสาย เตะ ทรงตัว หรือแม้แต่ต้นบนชายหาด ซึ่งการออกกำลังกายบนพื้นทรายนุ่ม ๆ ทำให้เธอต้องใช้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมากกว่าพื้นราบ จึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
อย่างไรก็ตาม เธอยังคงไม่ทิ้งการชอบกินของอร่อย โดยบอกว่า วินัยในตัวเองที่แท้จริง ไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถสนุกกับชีวิตได้ แต่หมายถึงอย่าลืมที่จะออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับสนุกในการใช้ชีวิตต่างหาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 李宓Mina
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday