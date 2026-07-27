หนุ่ม กรรชัย จู่ ๆ หลุดขำน้ำตาไหลกลางรายการ ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งที่ข่าวซีเรียส

หนุ่ม กรรชัย จู่ ๆ หลุดขำน้ำตาไหลกลางรายการพร้อม หมวย อริสรา ก่อนขอโทษถึงสาเหตุที่หลุด ทั้งที่เป็นข่าวซีเรียส กับคำว่า ชาวบาว
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ระหว่างที่หนุ่ม กรรชัย จัดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ก็เกิดร้องไห้ พร้อมกับหมวย อริสรา จนต้องยกมือไหว้ขอโทษผู้ชม หลังจากที่อ่านข่าว อดีตนักเทนนิสชื่อดังถูกลูกจ้างชาวลาวฆ่า แต่หนุ่ม กรรชัย อ่านผิดเป็น "ชาวบาว" ทำให้หลุดหัวเราะน้ำตาไหลทั้งคู่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ทั้งนี้ ผู้ประกาศข่าวทั้งสองก็ขอโทษอีกครั้งก่อนพักเบรก เนื่องจากข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่ซีเรียส แต่กลับพลาดจนหลุดขำ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
หนุ่ม กรรชัย อธิบายหลังเบรกเพิ่มเติมว่า พอดีเครื่องพรินต์เสีย เราจึงไม่ได้อ่านทำการบ้านก่อนอ่านข่าว ปรากฏว่ามีตัวหนังสือบางตัวผิดพลาด เช่น ชาวลาวก็เป็นชาวบาว ซึ่งตนก็คิดว่าอาจเป็นคนท้องถิ่น สุดท้ายพอมาเจออีกบรรทัด เขียนว่า สปป.ลาว อารมณ์ก็หลุดแล้ว ถึงแม้จะเป็นข่าวซีเรียส เราไม่ได้มีเจตนาจริง ๆ ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย และขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย เราไม่มีเจตนาจริง ๆ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์