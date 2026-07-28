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เปิดข้อความล่าสุดที่ฮลุน โซโล่ ส่งหาพี่ชาย ก่อนหายตัวไปกว่า 2 สัปดาห์ที่จอร์เจีย

          เปิดข้อความล่าสุดที่ฮลุน โซโล่ ส่งหาพี่ชาย ก่อนหายตัวไปกว่า 2 สัปดาห์ที่จอร์เจีย คนในครอบครัวทุกคนเป็นห่วง


ฮลุน โซโล่

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Klose Mos มีการประกาศตามหัวตัวฮลุน โซโล่ อินฟลูฯ ชื่อดังที่เดินทางไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียตามลำพัง แต่ครอบครัวติดต่อน้องได้ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ซึ่งทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงมาก

          ถ้าหากใครที่อยู่ประเทศจอร์เจีย หรือมีข้อมูล พบเห็นเจ้าตัว สามารถแจ้งได้ทันที และขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วย


          ขณะเดียวกัน มีการเปิดแชตที่คุยกันครั้งล่าสุด พบว่า ฮลุน โซโล่ ตอบพี่ชายว่า "มาจอร์เจียนานละ ยุ่ง ๆ ถ้าว่างเดี๋ยวโทรเด้อ"

ฮลุน โซโล่

ฮลุน โซโล่






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เปิดข้อความล่าสุดที่ฮลุน โซโล่ ส่งหาพี่ชาย ก่อนหายตัวไปกว่า 2 สัปดาห์ที่จอร์เจีย โพสต์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 21:02:28 2,467 อ่าน
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