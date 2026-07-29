HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เงินหายออกจากบัญชีรัว ๆ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เกลี้ยง ตอนแรกคิดว่ามิจฉาชีพ แต่ไม่ใช่

          เงินหายออกจากบัญชีรัว ๆ เพียงแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เกลี้ยง ตอนแรกคิดว่ามิจฉาชีพ ชาวเน็ตเอะใจดูจากยอด ใช่เลย อาจเป็นสิ่งนี้แน่นอน พนันออนไลน์ ยอดเงินน้อยไป


ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8742766 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 8742766 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ว่า แอปฯ บัญชีธนาคารโดนดูดเงินหายไปครั้งละ 200 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 4-5 ครั้ง ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จนหมดบัญชี แถมบัญชีปลายทางก็ชื่อซ้ำ แบบนี้จะทำยังไงให้ได้เงินคืน

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นยอดเงินกับระยะเวลาที่เงินไหลออก ก็รู้ทันทันทีว่า กรณีนี้น่าจะถอนเงินมาใช้เอง และคนใช้บัญชีนี้คือแฟนเจ้าของกระทู้ที่อาจจะติดพนันออนไลน์ เพราะยอดน้อยเกินไป แถมยอดเท่า ๆ กันด้วย

          สุดท้ายเจ้าของกระทู้ ออกมาอัปเดตว่า ขอบคุณพี่ ๆ ที่มาแสดงความคิดเห็นนะคะ หนูรีบด่วนสรุปเกินไป พอพี่ ๆ มาให้ความรู้หนู จนหนูได้รู้ความจริง ขอบคุณที่ให้คำแนะนำและทำให้หนูตาสว่างนะคะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เงินหายออกจากบัญชีรัว ๆ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เกลี้ยง ตอนแรกคิดว่ามิจฉาชีพ แต่ไม่ใช่ อัปเดตล่าสุด 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 16:19:01
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย