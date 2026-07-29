เงินหายออกจากบัญชีรัว ๆ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เกลี้ยง ตอนแรกคิดว่ามิจฉาชีพ แต่ไม่ใช่

เงินหายออกจากบัญชีรัว ๆ เพียงแค่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เกลี้ยง ตอนแรกคิดว่ามิจฉาชีพ ชาวเน็ตเอะใจดูจากยอด ใช่เลย อาจเป็นสิ่งนี้แน่นอน พนันออนไลน์ ยอดเงินน้อยไป
ภาพจาก คุณ สมาชิกหมายเลข 8742766 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 8742766 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ว่า แอปฯ บัญชีธนาคารโดนดูดเงินหายไปครั้งละ 200 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 4-5 ครั้ง ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จนหมดบัญชี แถมบัญชีปลายทางก็ชื่อซ้ำ แบบนี้จะทำยังไงให้ได้เงินคืน
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นยอดเงินกับระยะเวลาที่เงินไหลออก ก็รู้ทันทันทีว่า กรณีนี้น่าจะถอนเงินมาใช้เอง และคนใช้บัญชีนี้คือแฟนเจ้าของกระทู้ที่อาจจะติดพนันออนไลน์ เพราะยอดน้อยเกินไป แถมยอดเท่า ๆ กันด้วย
สุดท้ายเจ้าของกระทู้ ออกมาอัปเดตว่า ขอบคุณพี่ ๆ ที่มาแสดงความคิดเห็นนะคะ หนูรีบด่วนสรุปเกินไป พอพี่ ๆ มาให้ความรู้หนู จนหนูได้รู้ความจริง ขอบคุณที่ให้คำแนะนำและทำให้หนูตาสว่างนะคะ ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ