หนุ่ม กรรชัย พูดถึงคนที่ด่าฮลุน โซโล่ หลังหายตัว ชี้ ควรมองมุมบวกในสิ่งที่ทำ

หนุ่ม กรรชัย พูดถึงคนที่ด่าฮลุน โซโล่ หลังหายตัวไป ชี้ในมุมบวก สิ่งที่เขาทำก็ทำให้เราเห็นในสิ่งที่ไม่รู้จากอีกโลกหนึ่ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย กล่าวในตอนหนึ่งของรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หลังจากที่อ่านข่าวฮลุน โซโล่ แต่มีคนคอมเมนต์ตำหนิเรื่องการไปเที่ยวสถานที่แปลก ๆ สรุปได้ว่า
อย่าไปต่อว่าเขาเลย สิ่งที่ต้องทำคือการหาตัวเขาให้เจอก่อนลำดับแรก ถ้าเรามองมุมบวก สิ่งที่เขาไปก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จากซีกโลกหนึ่ง เราได้เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่น อย่าไปมองในแง่ร้าย ตอนนี้ครอบครัวเขาก็ลำบากในการตามหาตัวเขา
อีกอย่างบางคนอาจแสดงความเห็นไม่เหมาะสม ก็ต้องบอกว่า การที่เขาไปเที่ยว มันเป็นแรงบันดาลใจของคนบางคน มันเป็นความฝัน ไปว่าเขาไม่ได้ บางคนอยากจะทำนั่นทำนี่ แล้วเขาก็ทำได้ อย่าไปว่าเขาเลย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย กล่าวในตอนหนึ่งของรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ หลังจากที่อ่านข่าวฮลุน โซโล่ แต่มีคนคอมเมนต์ตำหนิเรื่องการไปเที่ยวสถานที่แปลก ๆ สรุปได้ว่า
อย่าไปต่อว่าเขาเลย สิ่งที่ต้องทำคือการหาตัวเขาให้เจอก่อนลำดับแรก ถ้าเรามองมุมบวก สิ่งที่เขาไปก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จากซีกโลกหนึ่ง เราได้เรียนรู้เรื่องของประเทศอื่น อย่าไปมองในแง่ร้าย ตอนนี้ครอบครัวเขาก็ลำบากในการตามหาตัวเขา
อีกอย่างบางคนอาจแสดงความเห็นไม่เหมาะสม ก็ต้องบอกว่า การที่เขาไปเที่ยว มันเป็นแรงบันดาลใจของคนบางคน มันเป็นความฝัน ไปว่าเขาไม่ได้ บางคนอยากจะทำนั่นทำนี่ แล้วเขาก็ทำได้ อย่าไปว่าเขาเลย