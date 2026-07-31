อ.เจษฎา เจอเก้าอี้นวดกินเงินดื้อ ๆ สแกนจ่ายแต่เครื่องไม่ทำงาน เผยจุดชวนผิดสังเกต

อ.เจษฎา เตือนภัยหลังลองใช้บริการเก้าอี้นวดห้างดัง สแกนจ่าย 50 บาท แต่เครื่องไม่ทำงาน เจอจุดผิดสังเกตเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
อย่างไรก็ตาม แอดมินแจ้งกลับมาว่า สลิปดังกล่าวไม่สามารถใช้ยืนยันการขอคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นการโอนเข้าบัญชีชื่อ "NTT Data" ไม่ใช่บัญชีของบริษัทผู้ให้บริการ ทั้งที่ผู้โพสต์ยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ปรากฏขึ้นหลังสแกน QR Code จากเครื่องโดยตรง
ต่อมาแอดมินได้ส่งลิงก์ Google Form ใหม่ให้ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ แต่เมื่อกรอกข้อมูลกลับพบว่าไม่มีรายชื่อห้างดังกล่าว ให้เลือกเป็นสาขาที่ใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถส่งคำร้องขอคืนเงินได้ โดยภายหลังมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า สาขาดังกล่าวในระบบจะใช้ชื่อ "มาร์เก็ตเพลส วงศ์สว่าง" แทน
อ.เจษฎา ระบุว่า หลังแจ้งปัญหาเพิ่มเติมไปยังแอดมินก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ก่อนจะตัดสินใจยอมเสียเงิน 50 บาท และระบุว่าจะไม่กลับมาใช้บริการยี่ห้อนี้อีก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องปลอมหรือไม่ เพราะมีลักษณะเหมือนของจริง อีกทั้งเมื่อลองสแกน QR Code ของเครื่องข้าง ๆ ก็ไม่พบว่าขึ้นชื่อบัญชีบริษัทเช่นกัน
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีผู้ไม่หวังดีนำ QR Code ปลอมมาแปะทับของเดิม ขณะที่บางคนแชร์ประสบการณ์ว่าเคยได้รับเงินคืนจากผู้ให้บริการ โดยใช้สลิปการโอนเงินและรหัสเก้าอี้เป็นหลักฐาน ส่วนอีกหลายความคิดเห็นแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้าทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย
ล่าสุด อ.เจษฎา ได้อัปเดตล่าสุดว่า ขณะนี้แอดมินของผู้ให้บริการได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์เล่าประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า ได้เดินทางไปห้างย่านวงศ์สว่าง และเห็นเก้าอี้นวดไฟฟ้า จึงตั้งใจจะลองใช้บริการ เนื่องจากเคยใช้บริการยี่ห้อนี้มาก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นระบบหยอดธนบัตร แต่เครื่องดังกล่าวเปลี่ยนมาใช้ระบบสแกน QR Code เพื่อชำระเงิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
อ.เจษฎา เล่าว่า หลังสแกน QR Code ระบบแสดงชื่อบัญชีเป็น "NTT Data" ก่อนตัดสินใจโอนเงินจำนวน 50 บาท แต่หลังจากชำระเงินแล้วเครื่องกลับไม่เริ่มทำงาน และมีเพียงข้อความแจ้งให้ลุกเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนอื่นใช้บริการ ทำให้รู้สึกเหมือนถูกเรียกเก็บเงินโดยยังไม่ได้รับบริการแต่อย่างใด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
หลังเกิดเหตุ อ.เจษฎา ระบุว่า ได้ติดต่อบริษัทผู้ให้บริการตามข้อมูลที่ติดไว้บนเครื่องผ่านทาง LINE ซึ่งภายในแชตมีลิงก์ Google Form สำหรับยื่นเรื่องขอคืนเงิน แต่กลับพบว่าลิงก์ไม่สามารถใช้งานได้ จึงส่งสลิปการโอนเงินให้แอดมินตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม แอดมินแจ้งกลับมาว่า สลิปดังกล่าวไม่สามารถใช้ยืนยันการขอคืนเงินได้ เนื่องจากเป็นการโอนเข้าบัญชีชื่อ "NTT Data" ไม่ใช่บัญชีของบริษัทผู้ให้บริการ ทั้งที่ผู้โพสต์ยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ปรากฏขึ้นหลังสแกน QR Code จากเครื่องโดยตรง
ต่อมาแอดมินได้ส่งลิงก์ Google Form ใหม่ให้ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ แต่เมื่อกรอกข้อมูลกลับพบว่าไม่มีรายชื่อห้างดังกล่าว ให้เลือกเป็นสาขาที่ใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถส่งคำร้องขอคืนเงินได้ โดยภายหลังมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า สาขาดังกล่าวในระบบจะใช้ชื่อ "มาร์เก็ตเพลส วงศ์สว่าง" แทน
อ.เจษฎา ระบุว่า หลังแจ้งปัญหาเพิ่มเติมไปยังแอดมินก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ก่อนจะตัดสินใจยอมเสียเงิน 50 บาท และระบุว่าจะไม่กลับมาใช้บริการยี่ห้อนี้อีก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าเครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องปลอมหรือไม่ เพราะมีลักษณะเหมือนของจริง อีกทั้งเมื่อลองสแกน QR Code ของเครื่องข้าง ๆ ก็ไม่พบว่าขึ้นชื่อบัญชีบริษัทเช่นกัน
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีผู้ไม่หวังดีนำ QR Code ปลอมมาแปะทับของเดิม ขณะที่บางคนแชร์ประสบการณ์ว่าเคยได้รับเงินคืนจากผู้ให้บริการ โดยใช้สลิปการโอนเงินและรหัสเก้าอี้เป็นหลักฐาน ส่วนอีกหลายความคิดเห็นแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานเก้าอี้นวดไฟฟ้าทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย
ล่าสุด อ.เจษฎา ได้อัปเดตล่าสุดว่า ขณะนี้แอดมินของผู้ให้บริการได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง