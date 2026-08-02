ลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปฯ แต่สะดุดกับโน้ตจากร้าน ถามแบบนี้เหมาะสมไหม

ลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปฯ สะดุดกับโน้ตที่ร้านแนบมาในออเดอร์ โพสต์ถามว่า "แบบนี้เหมาะสมไหม ?" เสียงชาวเน็ตแทบเป็นเอกฉันท์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nook Supphawit
วันที่ 2 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพลงในกลุ่ม วิชาสังคม By Contrast พร้อมตั้งคำถามว่า "แบบนี้เหมาะสมไหมครับ?" หลังได้รับโน้ตแผ่นเล็กจากร้านอาหารแนบมากับออเดอร์
จากภาพเป็นข้อความของร้านอาหารที่ระบุว่า "สั่งซื้อกับร้านโดยตรง ถูกกว่าค่ะ สั่งผ่าน Platform มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโหดมาก หากสั่งกับร้านโดยตรง ได้ราคาที่คุ้มกว่า สนับสนุนร้านคนไทย ช่วยคนไทยกันนะคะ" พร้อมแนบไอดีไลน์ของร้าน เพื่อให้ลูกค้าติดต่อสั่งซื้อโดยตรง
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนมองว่าการแนบกระดาษประชาสัมพันธ์ของร้านเข้าไปในออร์เดอร์ที่สั่งผ่านแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ บางทีการสั่งกับร้านโดยตรงอาจได้ราคาถูกกว่า แต่ถ้าไม่สะดวกก็ยังสั่งผ่านแอปฯ ได้เหมือนเดิม
อย่างไรก็ดี บางส่วนมองว่ากรณีนี้อาจจะทำได้แค่กับร้านอาหารเท่านั้น เพราะหากเป็นสินค้าหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงยิ่งมีความเสี่ยง ดังนั้นการสั่งผ่านแอปฯ อาจจะปลอดภัยกับลูกค้ามากกว่า