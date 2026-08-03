กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนทั่วไทยรับมือฝนหนัก 5-9 ส.ค. หลายจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน - น้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลุ่มและเชิงเขาต้องระวัง
เพจกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานกราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคพร้อมแผนที่พื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัย ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 05.00 น. ดังนี้
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (2 ส.ค. 69) ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากในช่วงวันที่ 3 - 5 ส.ค. 69 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 8 ส.ค. 69 ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับในช่วงวันที่ 4 - 9 ส.ค. 69 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
ในช่วงวันที่ 3 - 9 ส.ค. 69 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น "ดอลฟิน" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน และขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 7 - 8 ส.ค. 69 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ 5 - 9 ส.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 3 - 9 ส.ค. 69 ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 7 - 9 ส.ค. 69
สถานการณ์แผ่นดินไหว (ช่วงวันที่ 2-3 ส.ค. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 2.6, 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา และขนาด 4.4 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด