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หนุ่มส่งคลิปขอลางาน ทำเถ้าแก่สั่งกลับบ้านทันที ลั่นรอบหน้า ไม่ต้องรอท่วมถึงอกก็ได้ !

          หนุ่มส่งคลิปขอลางาน โชว์ให้ดูน้ำท่วมถึงอก ไม่ไหวจะลุยต่อ ทำเถ้าแก่อึ้งหนัก สั่งกลับบ้านทันที บอกเลยคราวหลังไม่ต้องรอจนขนาดนี้ 

น้ำท่วม

          ในช่วงเดือนที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของจีนประสบปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง จนหลายจุดรถขับผ่านไม่ได้ แต่แม้จะมีน้ำท่วม ร้านค้าและร้านอาหารหลาย ๆ แห่งก็ยังคงเปิดทำการตามปกติ เหล่าลูกจ้างจึงต้องหาทางลุยน้ำมาทำงานให้ได้เช่นกัน รวมถึงหนุ่มจีนวัย 18 ปี ซึ่งเป็นลูกจ้างร้านบาร์บีคิวในเมืองหลางฟาง มณฑลเหอเป่ย์ 

          เนื่องจากฝนตกหนักในคืนก่อนหน้า ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 จึงเกิดน้ำท่วมสูงในหลาย ๆ บริเวณ แต่แม้จะมีน้ำท่วมสูงถึงเอว ลูกจ้างหนุ่มก็คิดว่าน่าจะพอลุยน้ำเดินไปได้ แต่ยิ่งเดินน้ำก็ยิ่งลึก จนในที่สุดระดับน้ำก็สูงถึงอก ใกล้จะถึงคอเข้าไปทุกที ๆ 

          เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่แทบจะจมน้ำแบบนี้ ในที่สุดทางลูกจ้างก็ยอมแพ้ ตัดสินใจถ่ายคลิปตัวเองส่งไปให้เถ้าแก่ดูเพื่อขอลางาน จากคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าลูกจ้างหนุ่มแทบจะถูกน้ำซัดไปอยู่แล้ว ทำให้เถ้าแก่ช็อกหนัก รีบสั่งให้ลูกจ้างหนุ่มรีบกลับทันที

น้ำท่วม
ภาพจาก Weibo

          เถ้าแก่เจ้าของร้านเปิดเผยว่า ตอนนั้นเขาอยู่นอกเมือง รู้แค่เพียงว่ามีฝนตกหนัก แต่ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมหนักขนาดนี้ เมื่อเห็นคลิปนั้นเขาก็อึ้งไป และบอกให้ลูกน้องรีบกลับไป จากนั้นเขายังรีบติดต่อเพื่อนให้หาเรือไปรับลูกจ้างหนุ่มกลับบ้าน จนในที่สุดก็ส่งลูกจ้างหนุ่มกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย 

          เถ้าแก่เผยอีกว่า จริง ๆ เขาปิดร้านมา 3 วันแล้วเนื่องจากสภาพอากาศ แต่ตัดสินใจกลับมาเปิดร้านใหม่เพื่อให้พนักงานมีรายได้ แต่ไม่คิดว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักขนาดนี้ 

          ในส่วนของลูกจ้างรายดังกล่าว เถ้าแก่บอกว่าพ่อหนุ่มคนนี้เป็นคนซื่อเกินไป หลังเหตุการณ์นี้เขายังให้โบนัสไปอีก 500 หยวน (ราว 2,400 บาท) รวมถึงย้ำว่า "คราวหน้า ไม่ต้องรอจนน้ำท่วมถึงคอแล้วค่อยลางาน เราไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนั้นก็ได้"
 

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

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