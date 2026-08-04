สาวนั่งเครื่องบินกลับไทย ตื่นมารู้สึกกางเกงเปียก ที่แท้เจอลวนลามจนเสร็จ แค้นมาก

สาวนั่งเครื่องบินกลับไทย นั่งติดกับคนแปลกหน้าชาวปากีสถาน ตื่นมารู้สึกเปียกตรงกางเกง เจอฉวยโอกาสลวนลามจนเสร็จกิจ น่ากลัวมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beaut Aornnicha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beaut Aornnicha
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Beaut Aornnicha มีการโพสต์ประสบการณ์นั่งเครื่องบินกลับไทยที่ไม่น่าประทับใจ เพราะถูกผู้โดยสารชาวปากีสถานลวนลามถึงขั้นเสร็จกิจ มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
เหตุการณ์บินกลับไทยเจอผู้โดยสารคนปากีลวนลามทำอนาจาร ถึงขั้นเสร็จกิจ เริ่มด้วยตอนเครื่องกำลังออกจากดูไบมันเริ่มเอามือพาดมาที่เก้าอี้ที่เรานั่ง เราก็เอะใจว่าทำไมไม่เอามือไปไว้ที่นั่งตัวเอง หลังจากนั้นเราก็เผลอหลับไปกับลูก
ต้องบอกก่อนว่าการเดินทางไปครั้งนี้เราไปกับลูกสาวอายุ 4 ขวบ พอเราเผลอหลับไปเราเริ่มรู้สึกตัวเหมือนมีมือมาจับอยู่บริเวณก้นด้านขวาแล้วเรา มีความรู้สึกเปียกตรงบริเวณนั้น ต้องบอกก่อนว่าเราห่มผ้าห่มนอน แบบตอนแรกก็ไม่คิดนะแบบคิดว่าเฮ้ยรู้สึกไปเองหรือเปล่าวะ แต่พอนั่งไปสักพักเราเห็นมันนั่งจ้องหน้าเราตลอด แล้วอีกอย่างนึงมันก็มาเอามือมาเล่นหน้าจอพนักที่นั่งบนเครื่องบินที่เรานั่งซึ่งคนปกติเค้าไม่ทำกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beaut Aornnicha
อีกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึงถึงไทย พอเครื่องบินลงจอดเราเลยบอกเรื่องนี้ให้แอร์ฟังว่าเราโดนกระทำอะไรบ้าง แอร์เลยเรียกมันมาคุยกับ มันยอมรับแล้วมันก็ร้องไห้ ก้มกราบ ขอโทษ แต่เราไม่ยอม เราเลยให้ตำรวจขึ้นมาจับตัวเพื่อที่จะนำไปดำเนินคดี
ที่กางเกงเรามีรอยคราบของน้ำอสุจิ เราเลยยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ว่า แบบโหมึงทำถึงขั้นขนาดที่แบบเสร็จกิจเลยหรอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Beaut Aornnicha
ต้องบอกก่อนว่าเราหลับลึกเพราะว่าเรากินยานอนหลับปรับเวลาตอนขึ้นเครื่องนอน แสดงว่ามันกระทำการตั้งแต่เราหลับแล้ว แต่เราไม่รู้ตัว จนเรามารู้สึกตัวตอนที่รู้สึกว่ามีมือมาจับแล้วรุ้สึกเปียก คือที่จริงเราเป็นคนเดินทางต่างประเทศบ่อยมากนั่งเครื่องบินก็บ่อยไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลย
ตอนนี้ทางตำรวจท่องเที่ยวกำลังดำเนินคดีให้เราอยู่เรา
อยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยแชร์เรื่องนี้ออกไป ให้ระวังตัวในการนั่งเครื่องบินกับคนแปลกหน้า พยายามระมัดระวังตัวให้ได้มากที่สุด อย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดกับใครอีก