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อดีตไอดอลสายหวาน สลัดลุคใส เดินหน้าสู่แพลตฟอร์มผู้ใหญ่ หลังรับมีแอคลับ

          อดีตไอดอลสาวหวาน สลัดลุคใส ประกาศออกจากวง พร้อมเข้าสู่แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ หลังมีข่าวลือว่อนมีแอคลับขายคลิป 

คานาเดะ โมกะ

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า คานาเดะ โมกะ (Kanade Moka) อดีตสมาชิกวงไอดอลใต้ดินของญี่ปุ่น Magic Palette ตกเป็นประเด็นฮือฮา หลังประกาศถอนตัวออกจากวง และเตรียมเข้าสู่แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ ภายใต้ชื่อ โมกะ (MOKA) นับเป็นการบอกลาภาพลักษณ์ไอดอลใส ๆ อย่างเป็นทางการ  

 คานาเดะ โมกะ
ภาพจาก X @EndNotehzf0

          ที่ผ่านมา คานาเดะ โมกะ นับเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ จำนวนมาก ด้วยภาพลักษณ์สาวหวานบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เธอกลับถูกแฉว่าแอบเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ โดยมีการเผยแพร่เนื้อหาโป๊เปลือย รวมถึงขายคลิปส่วนตัว ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ยอมรับว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของตัวเองจริง และประกาศเตรียมปล่อยผลงานอย่างเป็นทางการ 

คานาเดะ โมกะ
ภาพจาก myfans

          อย่างไรก็ตาม เธออ้างว่าหนึ่งในสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากความขัดแย้งกับสมาชิกในวง โดยก่อนหน้านี้มีคลิปส่วนตัวของเธอถูกคนในวงนำไปเปิดเผยด้วยเจตนาร้าย ทำให้เธอเจ็บปวดมาก ดังนั้น หลังจากไตร่ตรองแล้วเธอจึงตัดสินใจถอนตัวออกจากวงในที่สุด และหันมาเปิดเผยตัวตนอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่ต่างออกไปหลังจากนี้

คานาเดะ โมกะ
ภาพจาก myfans

คานาเดะ โมกะ
ภาพจาก X @EndNotehzf0



ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01







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