อดีตไอดอลสายหวาน สลัดลุคใส เดินหน้าสู่แพลตฟอร์มผู้ใหญ่ หลังรับมีแอคลับ

อดีตไอดอลสาวหวาน สลัดลุคใส ประกาศออกจากวง พร้อมเข้าสู่แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ หลังมีข่าวลือว่อนมีแอคลับขายคลิป
ภาพจาก myfans
ภาพจาก myfans
ภาพจาก X @EndNotehzf0
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า คานาเดะ โมกะ (Kanade Moka) อดีตสมาชิกวงไอดอลใต้ดินของญี่ปุ่น Magic Palette ตกเป็นประเด็นฮือฮา หลังประกาศถอนตัวออกจากวง และเตรียมเข้าสู่แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ ภายใต้ชื่อ โมกะ (MOKA) นับเป็นการบอกลาภาพลักษณ์ไอดอลใส ๆ อย่างเป็นทางการ
ภาพจาก X @EndNotehzf0
ที่ผ่านมา คานาเดะ โมกะ นับเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ จำนวนมาก ด้วยภาพลักษณ์สาวหวานบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เธอกลับถูกแฉว่าแอบเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ โดยมีการเผยแพร่เนื้อหาโป๊เปลือย รวมถึงขายคลิปส่วนตัว ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ยอมรับว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของตัวเองจริง และประกาศเตรียมปล่อยผลงานอย่างเป็นทางการ
ภาพจาก myfans
อย่างไรก็ตาม เธออ้างว่าหนึ่งในสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากความขัดแย้งกับสมาชิกในวง โดยก่อนหน้านี้มีคลิปส่วนตัวของเธอถูกคนในวงนำไปเปิดเผยด้วยเจตนาร้าย ทำให้เธอเจ็บปวดมาก ดังนั้น หลังจากไตร่ตรองแล้วเธอจึงตัดสินใจถอนตัวออกจากวงในที่สุด และหันมาเปิดเผยตัวตนอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่ต่างออกไปหลังจากนี้
ภาพจาก myfans
ภาพจาก X @EndNotehzf0
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01