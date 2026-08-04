สาววีนลืมอาย ถอดชุดกลางห้าง ผู้ชายเก็บให้ยังงอนไม่เลิก กลายเป็นไวรัลชวนส่ายหน้า

สาวสวยถูกขัดใจ อาละวาดถอดเสื้อผ้ากลางห้าง ปล่อยผู้ชายตามเก็บ-พยายามคลุมให้ ยังกระทืบเท้าไม่พอใจ ชาวเน็ตเห็นแล้วส่ายหน้า ลั่นพฤติกรรมเด็กโข่ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
ไม่เพียงแค่เสื้อผ้าด้านนอก แต่เธอยังพยายามจะถอดชั้นในออกด้วย ผู้ชายที่มาด้วยกันรีบเข้าไปหยิบเสื้อผ้าจะมาคลุมตัวให้ แต่เธอก็ไม่ยอม ยังคงกระโดดกระทืบเท้า แสดงท่าทีดื้อรั้นไม่ฟังใคร จนหญิงสูงวัยที่อยู่ใกล้ ๆ ต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อมอย่างใจเย็น ซึ่งแม้เธอจะยังออกอาการเหมือนต่อต้าน แต่ก็ดูนิ่งขึ้น ไม่ได้กระทืบเท้าแบบเด็ก ๆ แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
อนึ่ง เหตุการณ์ป่วน ๆ ในที่สาธารณะของจีนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก็มีหญิงคนหนึ่งในมณฑลซานตง รู้สึกปวดหนักขณะลองเสื้อผ้าอยู่ในร้าน จึงใช้ห้องลองเสื้อผ้าภายในร้านเป็นจุดปลดทุกข์ ก่อนจะเช็ดก้นแล้วเดินจากไป จนทางร้านต้องไล่เช็กกล้องวงจรปิดเพื่อตามไปเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เจ้าตัวนอกจากไม่สำนึกผิดแล้วยังขู่ว่าจะตามคนมาทุบร้านอีกด้วย
หลายครั้งเมื่อเด็ก ๆ ไม่ได้รับการตามใจก็จะแสดงพฤติกรรมต่อต้านหรืองอแงไม่สนใจใคร แต่มันย่อมไม่ปกติแน่ถ้าภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ ดังเช่นเหตุการณ์ในคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อสาวคนหนึ่งกลายร่างเป็นเด็กโข่ง ออกอาการเหวี่ยง งอน กระทืบเท้า และหนักถึงขั้นถอดเสื้อผ้ากลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
จากรายงานของเว็บไซต์ Mirror Media เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน อยู่ ๆ สาวสวยรายนี้ก็เริ่มแสดงอาการไม่พอใจโดยไม่ทราบสาเหตุ และถอดเสื้อผ้าที่สวมอยู่จนเหลือแค่ชุดชั้นใน ราวจะระบายอารมณ์เมื่อถูกขัดใจ
ไม่เพียงแค่เสื้อผ้าด้านนอก แต่เธอยังพยายามจะถอดชั้นในออกด้วย ผู้ชายที่มาด้วยกันรีบเข้าไปหยิบเสื้อผ้าจะมาคลุมตัวให้ แต่เธอก็ไม่ยอม ยังคงกระโดดกระทืบเท้า แสดงท่าทีดื้อรั้นไม่ฟังใคร จนหญิงสูงวัยที่อยู่ใกล้ ๆ ต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อมอย่างใจเย็น ซึ่งแม้เธอจะยังออกอาการเหมือนต่อต้าน แต่ก็ดูนิ่งขึ้น ไม่ได้กระทืบเท้าแบบเด็ก ๆ แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
เหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจของผู้คน ทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวเน็ต หลาย ๆ คนต่างเสียดสีท่าทีของสาวคนนี้ว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กโข่งชัด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事
บางคนดูคลิปแล้วก็ส่ายหัว ชี้ว่า "คุณไม่อาย แต่คนอายคือคนอื่น" รวมถึงตำหนิว่า "สมกับที่เป็นสาวจากประเทศมหาอำนาจ ช่างไร้ยางอาย" แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็คอมเมนต์ชื่นชมรูปร่างของสาวคนนี้
อนึ่ง เหตุการณ์ป่วน ๆ ในที่สาธารณะของจีนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก็มีหญิงคนหนึ่งในมณฑลซานตง รู้สึกปวดหนักขณะลองเสื้อผ้าอยู่ในร้าน จึงใช้ห้องลองเสื้อผ้าภายในร้านเป็นจุดปลดทุกข์ ก่อนจะเช็ดก้นแล้วเดินจากไป จนทางร้านต้องไล่เช็กกล้องวงจรปิดเพื่อตามไปเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เจ้าตัวนอกจากไม่สำนึกผิดแล้วยังขู่ว่าจะตามคนมาทุบร้านอีกด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media