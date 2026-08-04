HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาววีนลืมอาย ถอดชุดกลางห้าง ผู้ชายเก็บให้ยังงอนไม่เลิก กลายเป็นไวรัลชวนส่ายหน้า

          สาวสวยถูกขัดใจ อาละวาดถอดเสื้อผ้ากลางห้าง ปล่อยผู้ชายตามเก็บ-พยายามคลุมให้ ยังกระทืบเท้าไม่พอใจ ชาวเน็ตเห็นแล้วส่ายหน้า ลั่นพฤติกรรมเด็กโข่ง

ถอดเสื้อผ้ากลางห้าง

          หลายครั้งเมื่อเด็ก ๆ ไม่ได้รับการตามใจก็จะแสดงพฤติกรรมต่อต้านหรืองอแงไม่สนใจใคร แต่มันย่อมไม่ปกติแน่ถ้าภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ ดังเช่นเหตุการณ์ในคลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อสาวคนหนึ่งกลายร่างเป็นเด็กโข่ง ออกอาการเหวี่ยง งอน กระทืบเท้า และหนักถึงขั้นถอดเสื้อผ้ากลางห้าง 

ถอดเสื้อผ้ากลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事

          จากรายงานของเว็บไซต์ Mirror Media เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 พบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน อยู่ ๆ สาวสวยรายนี้ก็เริ่มแสดงอาการไม่พอใจโดยไม่ทราบสาเหตุ และถอดเสื้อผ้าที่สวมอยู่จนเหลือแค่ชุดชั้นใน ราวจะระบายอารมณ์เมื่อถูกขัดใจ 

          ไม่เพียงแค่เสื้อผ้าด้านนอก แต่เธอยังพยายามจะถอดชั้นในออกด้วย ผู้ชายที่มาด้วยกันรีบเข้าไปหยิบเสื้อผ้าจะมาคลุมตัวให้ แต่เธอก็ไม่ยอม ยังคงกระโดดกระทืบเท้า แสดงท่าทีดื้อรั้นไม่ฟังใคร จนหญิงสูงวัยที่อยู่ใกล้ ๆ ต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อมอย่างใจเย็น ซึ่งแม้เธอจะยังออกอาการเหมือนต่อต้าน แต่ก็ดูนิ่งขึ้น ไม่ได้กระทืบเท้าแบบเด็ก ๆ แล้ว

ถอดเสื้อผ้ากลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事

          เหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจของผู้คน ทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวเน็ต หลาย ๆ คนต่างเสียดสีท่าทีของสาวคนนี้ว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กโข่งชัด ๆ

ถอดเสื้อผ้ากลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事

ถอดเสื้อผ้ากลางห้าง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 中國傻事

          บางคนดูคลิปแล้วก็ส่ายหัว ชี้ว่า "คุณไม่อาย แต่คนอายคือคนอื่น" รวมถึงตำหนิว่า "สมกับที่เป็นสาวจากประเทศมหาอำนาจ ช่างไร้ยางอาย" แต่ขณะเดียวกันหลายคนก็คอมเมนต์ชื่นชมรูปร่างของสาวคนนี้ 

          อนึ่ง เหตุการณ์ป่วน ๆ ในที่สาธารณะของจีนไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก็มีหญิงคนหนึ่งในมณฑลซานตง รู้สึกปวดหนักขณะลองเสื้อผ้าอยู่ในร้าน จึงใช้ห้องลองเสื้อผ้าภายในร้านเป็นจุดปลดทุกข์ ก่อนจะเช็ดก้นแล้วเดินจากไป จนทางร้านต้องไล่เช็กกล้องวงจรปิดเพื่อตามไปเรียกร้องค่าเสียหาย แต่เจ้าตัวนอกจากไม่สำนึกผิดแล้วยังขู่ว่าจะตามคนมาทุบร้านอีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาววีนลืมอาย ถอดชุดกลางห้าง ผู้ชายเก็บให้ยังงอนไม่เลิก กลายเป็นไวรัลชวนส่ายหน้า โพสต์เมื่อ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 10:08:04 15,178 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ของขวัญวันแม่ คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ที่เที่ยววันแม่ 2569 วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า วันแม่แห่งชาติ
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย