เซเว่น อีเลฟเว่น เราจะรู้ได้ยังไงว่า สินค้าตัวไหนขายดี ดูแค่ป้ายราคาก็รู้

เซเว่น อีเลฟเว่น เราจะรู้ได้ยังไงว่า สินค้าตัวไหนขายดี ดูแค่ป้ายราคาก็พอรู้แล้ว ไม่เคยรู้มาก่อนว่า มีบอกแบบนี้ด้วย
หนึ่งในร้านสะดวกซื้อขึ้นชื่อของไทย ยังไงก็คือ เซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภท หลากหลายยี่ห้อวางขาย สามารถเลือกสรรกันได้อย่างเต็มที่ แต่ด้วยความที่ของเยอะ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สินค้าตัวไหนขายดีหรือไม่ดี
วันที่ 3 สิงหาคม 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีการแชร์ทริคในการเช็กคร่าว ๆ ให้กับคนที่อยากรู้ เพียงแค่ดูป้ายราคาก็รู้แล้ว ตรงเหนือบาร์โค้ดด้านขวา ถ้าหากมีตัว T คือ ขายดี แต่ถ้าเป็น TD จะเท่ากับขายดีในหมวดเดลิเวอรี่
ทั้งนี้ ในรหัสดังกล่าวยังมีรายละเอียดอีกเยอะที่สามารถจัดอันดับได้ ลองไปเช็กดูที่ร้านได้เลย