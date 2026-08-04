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หญิงผ่าตัดมดลูก ช็อกหมอลืมกรรไกรผ่าตัด 18 ซม. ไว้ในท้องจนเนื้อตาย สุดทรมาน

          หญิงผ่าตัดมดลูก ก่อนทรมานจนต้องผ่าตัดซ้ำ อึ้งที่แท้หมอลืมกรรไกรผ่าตัดยาว 18 ซม. ในช่องท้อง 3 เดือน จนลำไส้เนื้อตาย ต้องผ่าตัดซ้ำสุดทรมาน ส่วนหมอยังรักษาคนอื่นปกติ 

หมอลืมกรรไกรผ่าตัด

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานกรณีของหญิงชาวบราซิลที่เผชิญประสบการณ์เฉียดตาย ต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดทรมานอยู่นานถึง 3 เดือน หลังการผ่าตัดมดลูก ก่อนพบว่าสาเหตุเกิดจากแพทย์ลืมกรรไกรผ่าตัดยาว 18 เซนติเมตรไว้ในตัวเธอ และใบมีดโลหะที่ผุกร่อนอยู่ในร่างกายก็ทำให้ลำไส้เล็กบางส่วนของเธอเกิดภาวะเนื้อตาย 

          รายงานเปิดเผยว่า เอริกา คริสตินา บันไน วอน โฮนโฮลต์ซ ซึ่งเป็นคุณแม่ลูกสาม เข้ารับการผ่าตัดมดลูกที่โรงพยาบาล Santa Casa de Misericordia Hospital ในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่หลังจากการผ่าตัดครั้งนั้นเธอกลับต้องเผชิญกับอาการปวดรุนแรง อาเจียนต่อเนื่อง และรู้สึกไม่สบายตัว

          หลังเวลาผ่านไป 3 เดือน เอริกาที่เจ็บปวดจนทนไม่ไหวก็ตัดสินใจไปยังแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลดังกล่าว โดยเธอไปถึงในสภาพสับสนงุนงงเนื่องจากความเจ็บปวด 

          เอริกา เผยว่า เธอได้รับยา แต่ยาก็ไม่ได้ผลอะไร เธอเจ็บจนทนไม่ได้และรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามจะออกมาจากภายในตัวเธอ

          ต่อมามีภาพเอกซเรย์เผยให้เห็นว่ามีกรรไกรผ่าตัดยาว 18 เซนติเมตร ฝังอยู่ในช่องท้องของเธอ แพทย์จึงต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉิน จนสามารถนำกรรไกรดังกล่าวออกมาได้ และพบว่าลำไส้เล็กบางส่วนของคนไข้เกิดอาการเนื้อตาย

          จนถึงขณะนี้เอริกาเข้ารับการผ่าตัดมาทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่การผ่าตัดมดลูกรอบแรกที่แพทย์ลืมกรรไกรไว้ การผ่าตัดเพื่อนำกรรไกรออก การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการไส้เลื่อนและระบายฝีในลำไส้ รวมถึงการผ่าตัดรอบที่ 4 เพื่อรักษาฝีในตับ

          ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าตัวเองเฉียดตายมาแค่ไหน นอกเหนือจากการฟื้นฟูร่างกาย เอริกายังจำเป็นต้องได้รับการดูแลเรื่องสภาพจิตใจ เช่นเดียวกับลูก ๆ ของเธอ และหวังว่าตัวเองจะสามารถฟื้นตัวได้ดี จะได้ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำอีก 

          เอริกา เผยว่า ตัวแทนจากโรงพยาบาลยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังนำกรรไกรออกมา และเริ่มให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่เธอ ทางโรงพยาบาลยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการดูแลจิตใจลูก ๆ ของเธอด้วย  

          อย่างไรก็ตาม ต่างจากทางโรงพยาบาลที่แสดงท่าทีรับผิดชอบ เอริกาชี้ว่าทนายของศัลยแพทย์ติดต่อมาหาเธอหลังนำกรรไกรออกมาได้ 2 วัน เพื่อยื่นข้อเสนอในการยอมความ แต่การเจรจาไม่ได้ดำเนินต่อไป นอกจากนี้เอริกายังแฉด้วยว่าศัลยแพทย์รายดังกล่าวพยายามโน้มน้าวเธออยู่หลายครั้งให้เข้ารับการศัลยกรรมยกกระชับหน้าท้องที่ต้องเสียเงินเอง ตั้งแต่ก่อนและหลังจากที่เธอผ่าตัดมดลูก 

          สิ่งที่ทำให้เธอไม่พอใจคือ ศัลยแพทย์รายดังกล่าวยังคงออกตรวจคนไข้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้เธอได้แจ้งความกับทางตำรวจแล้ว โดยคดีนี่้อยู่ระหว่างการสืบสวนคดีอาญาด้วย

          จากบันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่ากระบวนการพิจารณาคดีเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม โดยทางโรงพยาบาลปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในกรณีเฉพาะบุคคล เนื่องจากเกี่บวกับการรักษาความลับของผู้ป่วย 



ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun
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หญิงผ่าตัดมดลูก ช็อกหมอลืมกรรไกรผ่าตัด 18 ซม. ไว้ในท้องจนเนื้อตาย สุดทรมาน โพสต์เมื่อ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 11:31:36 1,173 อ่าน
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