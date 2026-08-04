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เช็กด่วน เปิดรายชื่อจังหวัดฝนตกหนัก 6-9 ส.ค. พื้นที่ไหนเสี่ยงบ้าง กรมอุตุฯ อัปเดตล่าสุด

          กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569 หลายจังหวัดทั่วประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก

          วันที่ 4 สิงหาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 1 (143/2569) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569)

          บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

          สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569

          ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0 2399 4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.

รายชื่อจังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก

จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

6 สิงหาคม 2569

          จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี

          ภาคตะวันออก : จันทบุรี ตราด

          ภาคใต้ : ระนอง พังงา

          จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

          ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ

          ภาคกลาง : กาญจนบุรี

          ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง

          ภาคใต้ : ภูเก็ต

จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

7 สิงหาคม 2569

          จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก

          ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

          ภาคตะวันออก : นครนายก จันทบุรี ตราด

          จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

          ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร

          ภาคกลาง : กาญจนบุรี

          ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี ระยอง

          ภาคใต้ : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา

จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

8 สิงหาคม 2569

          จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก

          ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

          ภาคตะวันออก : ตราด

          จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

          ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ

          ภาคกลาง : กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี

          ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี

          ภาคใต้ : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร

จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

9 สิงหาคม 2569

          จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก

          ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี

          ภาคกลาง : กาญจนบุรี ลพบุรี

          ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด

ภาคใต้ : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์



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