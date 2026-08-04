เช็กด่วน เปิดรายชื่อจังหวัดฝนตกหนัก 6-9 ส.ค. พื้นที่ไหนเสี่ยงบ้าง กรมอุตุฯ อัปเดตล่าสุด

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569 หลายจังหวัดทั่วประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0 2399 4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : จันทบุรี ตราด
ภาคใต้ : ระนอง พังงา
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ
ภาคกลาง : กาญจนบุรี
ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
ภาคใต้ : ภูเก็ต
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
7 สิงหาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : นครนายก จันทบุรี ตราด
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร
ภาคกลาง : กาญจนบุรี
ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี ระยอง
ภาคใต้ : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : ตราด
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี
ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี
ภาคใต้ : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
9 สิงหาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ลพบุรี
ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด
ภาคใต้ : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 1 (143/2569) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569)
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0 2399 4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.
รายชื่อจังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมาก
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
6 สิงหาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : จันทบุรี ตราด
ภาคใต้ : ระนอง พังงา
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อุดรธานี กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ
ภาคกลาง : กาญจนบุรี
ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
ภาคใต้ : ภูเก็ต
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
7 สิงหาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : นครนายก จันทบุรี ตราด
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร
ภาคกลาง : กาญจนบุรี
ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี ระยอง
ภาคใต้ : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
8 สิงหาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก
ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก : ตราด
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ราชบุรี
ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี
ภาคใต้ : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
ภาพจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
9 สิงหาคม 2569
จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
ภาคเหนือ : แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ มุกดาหาร นครราชสีมา อุบลราชธานี
ภาคกลาง : กาญจนบุรี ลพบุรี
ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด
ภาคใต้ : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์