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ชายซีด เผลอทิ้งเงินครึ่งล้านไว้ที่ระเบียง ฝนถล่ม 2 สัปดาห์ เห็นสภาพอีกทีจะเป็นลม


          ชายหน้าซีด เผลอทิ้งเงินเกือบครึ่งล้านที่ระเบียง เจอทั้งฝนทั้งแดด เห็นสภาพอีกทีแทบเป็นลม พนักงานธนาคารระดมทีม 6 คน กู้คืนเงินได้กว่า 4 แสน 

ธนบัตรชำรุด


           วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เว็บไซต์ Sohu รายงานเรื่องราวของ นายชุย ชายจากมณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน ที่ถึงคราวลมแทบจับหลังเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอทิ้งเงินสด 100,000 หยวน (ราว 494,000 บาท) ไว้ที่ระเบียงบ้าน แถมยังลืมปิดหน้าต่างในช่วงที่เขาเดินทางไปทำธุระต่างแดน ทำให้เงินสดทั้งปึกเจอทั้งฝนและแดด จนได้รับความเสียหายหนัก 

           รายงานเผยว่า นายชุยทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการค้ากับต่างประเทศ และเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนเขาก็ต้องเดินทางไปทำธุรกิจที่อื่น แต่กลับเผลอทิ้งเงินสด 100,000 หยวนไว้แถวใกล้ ๆ ระเบียงห้อง อีกทั้งเขายังลืมปิดหน้าต่างให้สนิท ด้วยเหตุนี้เมื่อฝนตกหนักจึงทำให้เงินทั้งปึกเปียกชุ่ม

ธนบัตรชำรุด
ภาพจาก Sohu


           ตลอดช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่บ้าน มีฝนตกหนักหลายครั้ง เงินของเขาเมื่อต้องอยู่ในสภาพเปียกฝนสลับกับตากแดดติดต่อกันนานถึง 2 สุปดาห์ ท้ายที่สุดก็จับตัวกันเป็นก้อน แทบจะแกะออกจากกันไม่ได้ แถมยังมีราขึ้นอีกต่างหาก 

           เมื่อนายชุยกลับมาเห็น ก็รีบนำเงินเหล่านั้นไปธนาคารทันที ในตอนนั้นเขาเต็มไปด้วยความกังวล ขณะที่ทางธนาคารเองเมื่อทราบสถานการณ์ ก็ได้จัดเตรียมพนักงาน 6 คน มาช่วยกันจัดการกับเงินของนายชุยทันที โดยต้องใช้เวลานานถึง 14 ชั่วโมง กว่าจะสามารถแยกธนบัตรออกมานับทีละใบ และทำการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ชำรุดให้เขา 

ธนบัตรชำรุด
ภาพจาก Sohu

ธนบัตรชำรุด
ภาพจาก Sohu

          พนักงานธนาคารเผยว่า กระบวนการนั้นยากกว่าที่คิด ธนบัตรที่เสียหายติดกันแน่นเป็นปึก ไม่สามารถใช้คีบดึงออกได้ตรง ๆ และหากดึงออกอย่างไม่ระวังแม้แต่นิดเดียว ก็จะเกิดความเสียหายหนักขึ้น หลังปรึกษากันแล้วทางพนักงานจึงตัดสินใจทำให้ธนบัตรชื้นอีกครั้งเพื่อให้นิ่มลง จากนั้นก็ค่อย ๆ แยกออกมาทีละเผ่น นำมาวางตากให้แห้งด้วยลมธรรมชาติ ก่อนจะตรวจสอบยืนยันมูลค่า 

          หลังจากใช้เวลาถึง 2 วัน ในที่สุดพนักงานก็สามารถกู้ธนบัตรส่วนที่เหลือ ทำการแลกเปลี่ยนธนบัตรใหม่ให้นายชุยได้จำนวน 82,000 หยวน (ราว 405,000 บาท)
 
           ทั้งนี้ พนักงานธนาคารยังเตือนว่า หากลูกค้าบังเอิญทำธนบัตรเปียกน้ำ ให้ค่อย ๆ คลี่ออกจากกันทีละใบ ตอนที่ธนบัตรยังชื้น จากนั้นนำไปตากไว้ในที่ร่มให้แห้ง และแนะนำให้นำเงินไปธนาคารโดยเร็วที่สุดเพื่อแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ชำรุด 

ขอบคุณข้อมูลจาก Sohu 

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