สาวผ่าตัดแก้ปากยื่น ช็อกได้หน้าเบี้ยว-ยื่นกว่าเดิม หมอยังอ้าง หน้าดูมีสไตล์ขึ้น

สาวขอหมอผ่าตัดแก้ปากยื่นนิดเดียว ช็อกกลายเป็นหน้าเบี้ยว ยื่นหนักกว่าเดิม ผู้เชี่ยวชาญชี้ผ่าตัดผิดพลาด แต่หมอยังอ้าง ทำให้หน้ามีสไตล์กว่าเดิม
หลายครั้งที่การทำศัลยกรรมลงเอยด้วยผลลัพธ์สุดเลวร้าย ขณะที่ไม่นานมานี้ในจีนก็มีเคสของหญิงวัย 24 ปี ที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรเล็กน้อย เพื่อลดอาการปากยื่น แต่กลับจบลงด้วยสภาพหน้าเบี้ยว ซ้ำจำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขอีกหลายครั้ง
จากรายงานของเว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นางสาวเอ (นามสมมติ) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน เมื่อปี 2568 โดยเธอบอกแพทย์ว่าต้องการแก้ไขขากรรไกรเพียงเล็กน้อย แค่ 2 มิลลิเมตร เพื่อลดอาการปากยื่น แต่หลังการผ่าตัด ขากรรไกรของเธอกลับยื่นออกมาถึง 13 มิลลิเมตร ทำให้ใบหน้าผิดรูปรุนแรง
ที่เลวร้ายกว่านั้นคือ รากฟันของเธอถูกเข็มโลหะแทงโดนระหว่างการผ่าตัด และผนังกั้นจมูกยังบิด จนทำให้หายใจทางจมูกได้ลำบาก
ภาพจาก Douyin 做梦都想回到术前-洋气姐
แม้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์หลายแห่งต่างเห็นพ้องกันว่า แทนที่จะเป็นการดึงขากรรไกรเข้า 2 มิลลิเมตร แต่กลับมีการผ่าตัดแบบย้อนกลับ จนดันขากรรไกรเธอให้ยื่นออกไปกว่า 13 มิลลิเมตร แต่ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดกลับอ้างว่าผลที่ออกมาทำให้ใบหน้าของหญิงรายนี้ แค่ดูเป็นชาวตะวันตกและมีสไตล์ยิ่งกว่าเดิม
พวกเขายังชี้อีกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การผ่าตัดผิดพลาดเท่านั้น เพราะจริง ๆ ความผิดปกติเล็กน้อยในตอนแรก สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ เพียงแค่จัดฟันเท่านั้น เหตุการณ์นี้จึงมีทั้งการวินิจฉัยผิดพลาด รักษาเกินความจำเป็น ความผิดพลาดระหว่างผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัดที่ไม่เพียงพอ
ภาพจาก Douyin 做梦都想回到术前-洋气姐
ภาพจาก Douyin 做梦都想回到术前-洋气姐
ทั้งนี้ ทราบว่านางสาวเอจ่ายเงินไปกว่า 55,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 1.8 ล้านบาท) เพื่อทำการศัยกรรมตกแต่งเพื่อแก้ไขจุดที่ผิดพลาด แต่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการแก้ไขขากรรไกรของเธอน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายอีกกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 66 ล้านบาท)
หลังเรื่องของเหยื่อกลายเป็นไวรัล ทางโรงพยาบาลที่ทำการผ่าตัดได้ตกลงที่จะคืนเงินค่าผ่าตัดให้ แต่หน่วยงานสาธารณะสุขได้เข้ามาสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าหลังจากนี้จะมีการฟ้องร้องตามกฎหมายตามมา
ภาพจาก Douyin 做梦都想回到术前-洋气姐
ภาพจาก Douyin 做梦都想回到术前-洋气姐
ภาพจาก Douyin 做梦都想回到术前-洋气姐
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral , 163.com