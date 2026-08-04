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ไฟไหม้คอนโดยามวิกาล คนหนีกันอลหม่าน คาดตัวการคือแมวเปิดเตาแก๊ส เหลือเชื่อ !

          ไฟไหม้คอนโดยามวิกาล คนหนีกันอลหม่าน คาดตัวการคือแมวเปิดเตาแก๊สไฟฟ้า เหลือจะเชื่อ ต้องรอสืบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง

ไฟไหม้คอนโดพัทยา

          วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เวลา 02.30 น. เกิดเหตุไฟไหม้คอนโดแห่งหนึ่ง บนชั้น 6 ห้อง 610 โดยมีเพลิงระดับรุนแรง มีควันจำนวนมาก ต้องเร่งอพยพผู้อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วน

ไฟไหม้คอนโดพัทยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue

ไฟไหม้คอนโดพัทยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue

          เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้ ซึ่งทรัพย์สินในห้องได้รับความเสียหายทั้งหมด ทว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดการณ์กันว่า เกิดจากแมวเหยียบปุ่มเปิดเตาแก๊สไฟฟ้า

ไฟไหม้คอนโดพัทยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue

ไฟไหม้คอนโดพัทยา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue



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ไฟไหม้คอนโดยามวิกาล คนหนีกันอลหม่าน คาดตัวการคือแมวเปิดเตาแก๊ส เหลือเชื่อ ! โพสต์เมื่อ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 15:28:22 2,048 อ่าน
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