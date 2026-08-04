ไฟไหม้คอนโดยามวิกาล คนหนีกันอลหม่าน คาดตัวการคือแมวเปิดเตาแก๊ส เหลือเชื่อ !

ไฟไหม้คอนโดยามวิกาล คนหนีกันอลหม่าน คาดตัวการคือแมวเปิดเตาแก๊สไฟฟ้า เหลือจะเชื่อ ต้องรอสืบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เวลา 02.30 น. เกิดเหตุไฟไหม้คอนโดแห่งหนึ่ง บนชั้น 6 ห้อง 610 โดยมีเพลิงระดับรุนแรง มีควันจำนวนมาก ต้องเร่งอพยพผู้อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้ ซึ่งทรัพย์สินในห้องได้รับความเสียหายทั้งหมด ทว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดการณ์กันว่า เกิดจากแมวเหยียบปุ่มเปิดเตาแก๊สไฟฟ้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pattaya Rescue