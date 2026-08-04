หมอแทน สานต่อความตั้งใจ ฮลุน โซโล่ อาสาส่งเด็กหนุ่มอัฟกานิสถาน เรียนหมอ

หมอแทน อาสาส่งเสีย นาซาตาลา เด็กหนุ่มอัฟกานิสถาน เรียนหมอต่อตามความตั้งใจของ ฮลุน โซโล่ ฝากถึงเด็กหนุ่มให้ตั้งใจเรียนต่อไป พบกลุ่มคนไทยช่วยตามหาอีกแรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor Tany
"ถึง นาซาตาลา ผมหวังว่าข้อความนี้จะส่งไปถึงคุณ ผมคือ นพ.ธนีย์ เป็นหมอชาวไทยและยูทูบเบอร์ คุณอาจจะยังจำ ฮลุน โซโล่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่คุณได้พบในอัฟกานิสถานได้ คุณพาเขาไปเยี่ยมชมชุมชนของคุณ และเล่าให้เขาฟังถึงความฝันที่จะได้เป็นหมอในสักวัน
ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องบอกว่า ฮลุน เสียชีวิตแล้ว แต่ก่อนที่เขาจะจากเราไป เขาได้สัญญาไว้ว่าหากคุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ เขาจะช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคุณ
ผมไม่อยากให้คำสัญญานั้นต้องหายไปพร้อมกับเขา ในฐานะเพื่อนชาวไทย และในฐานะหมอ ผมอยากจะสานต่อสิ่งที่ฮลุนตั้งใจจะทำ โปรดตั้งใจเรียนต่อไปให้ดีที่สุด และหากคุณได้รับการตอบรับให้เข้าโรงเรียนแพทย์ ผมจะช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคุณเอง หลังจากได้รับการยืนยันตัวตนของคุณแล้ว"
ทั้งนี้ นพ.ธนีย์ ยังได้ให้ช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการเอาไว้ พร้อมฝากอีกว่า นาซาตาลาเป็นเด็กหนุ่มที่จิตใจดี เป็นเด็กดีมาก ฮลุนเชื่อมั่นในความฝันของเขา และตนก็จะเชื่อมั่นเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor Tany
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)
แม้ในวันนี้ ฮลุน โซโล่ จะจากไปแล้ว แต่คำสัญญาของเขาที่มีต่อ นาซาตาลา เด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ จะยังคงถูกสานต่อ เมื่อ นพ.ธนีย์ ธนียวัน หรือ หมอแทน ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมสนับสนุนเด็กหนุ่มอัฟกานิสถานคนนี้ให้ได้เรียนหมอ ให้สมกับความตั้งใจของ ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor Tany
โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 นพ.ธนีย์ ได้ฝากข้อความเป็นภาษาอังกฤษถึง นาซาตาลา (Naezatullaa) เด็กหนุ่มชาวอัฟกานิสถาน ผ่านทางเพจ Doctor Tany ใจความว่า
"ถึง นาซาตาลา ผมหวังว่าข้อความนี้จะส่งไปถึงคุณ ผมคือ นพ.ธนีย์ เป็นหมอชาวไทยและยูทูบเบอร์ คุณอาจจะยังจำ ฮลุน โซโล่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่คุณได้พบในอัฟกานิสถานได้ คุณพาเขาไปเยี่ยมชมชุมชนของคุณ และเล่าให้เขาฟังถึงความฝันที่จะได้เป็นหมอในสักวัน
ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องบอกว่า ฮลุน เสียชีวิตแล้ว แต่ก่อนที่เขาจะจากเราไป เขาได้สัญญาไว้ว่าหากคุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ เขาจะช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคุณ
ผมไม่อยากให้คำสัญญานั้นต้องหายไปพร้อมกับเขา ในฐานะเพื่อนชาวไทย และในฐานะหมอ ผมอยากจะสานต่อสิ่งที่ฮลุนตั้งใจจะทำ โปรดตั้งใจเรียนต่อไปให้ดีที่สุด และหากคุณได้รับการตอบรับให้เข้าโรงเรียนแพทย์ ผมจะช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคุณเอง หลังจากได้รับการยืนยันตัวตนของคุณแล้ว"
ทั้งนี้ นพ.ธนีย์ ยังได้ให้ช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการเอาไว้ พร้อมฝากอีกว่า นาซาตาลาเป็นเด็กหนุ่มที่จิตใจดี เป็นเด็กดีมาก ฮลุนเชื่อมั่นในความฝันของเขา และตนก็จะเชื่อมั่นเช่นกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Doctor Tany
ขณะที่ต่อมา (4 สิงหาคม) ทางเพจ หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ อัปเดตความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า ได้รับข่าวจากลูกเพจเกี่ยวกับ นาซาตาลา เด็กหนุ่มอัฟกานิสถานที่ฝันว่าอยากจะเรียนหมอแล้ว พบว่าหมู่บ้านที่น้องอยู่นั้นค่อนข้างห่างไกลมากและไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ต การติดต่อตามหาจึงเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนไทยซึ่งทำงานที่ UN ในอัฟกานิสถานจะช่วยตามหา นาซาตาลา ให้ด้วย และจะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)